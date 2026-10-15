Bývalý snajpr z NHL Marián Hossa je polotovarovým magnátem: Miliardy za pirohy
Polohrubá mouka, vajíčko, vlažná voda, bryndza, brambor, sůl – piroh! Výrobní cena? Asi 2,30 Kč! Zisk? Pohádkový! Slovenské legendě v NHL Mariánu Hossovi (47) vynáší obchod s plněnými »taštičkami« miliony.
Na piedestalu Stanley Cupu je jeho jméno vyryto třikrát. Pokaždé vyhrál s Blackhawks. Taky se stal členem Síně slávy v Torontu. Za mořem totiž nasázel 577 gólů a jeho číslo 81 visí u stropu chicagského United Center. Po kariéře vzal Hossa útokem i slovenský trh s mraženými polotovary.
Dechberoucí obrat
V nejlepší lize světa si za 19 sezon vysloužil v přepočtu 2,14 mld. Kč, což je teď téměř roční obrat jeho rodinné firmy! Její čistý zisk za rok 2025 činí 16,5 milionu korun!
Jednička na trhu
S majetkem odhadovaným na 3,5 miliardy korun je Hossa podle magazínu Forbes 41. nejbohatším Slovákem vůbec. Ze sportovců jej v první šedesátce doplňují jen hokejisté Chára (2,7 mld.) s Gáboríkem (2,5 mld.) a fotbalista Hamšík (2,2 mld.). Na roli byznysmena si přitom dlouho zvykal. „Není to jednoduché. Dnes bych se možná rozhodl jinak,“ přiznal webu Šport24, když mu ještě nebylo do skoku. „Věřím, že bude lépe. Člověk musí přežít i těžké věci, aby se posunul dál,“ dodal. Vydržel a dnes je klíčovým hráčem na trhu.