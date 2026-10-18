Srdceryvná zpověď krasobruslaře Taschlera o bývalém kouči: TÝRAL NÁS! Nejíst! Nestříhat! Nekamarádit!
Na krk si věšeli medaile, vychutnávali si slávu, objížděli olympiády a... přitom trpěli jako zvířata! Krasobruslař Filip Taschler (27), jenž se sestrou Natálií (24) tvoří nejlepší tuzemský taneční pár, promluvil o psychickém týrání ze strany kouče.
Bylo to hotové peklo, z něhož doteď zůstaly bolestivé šrámy na duši. Více než pětiletá spolupráce s italským trenérem Matteo Zannim (39) se na sourozencích Taschlerových krutě podepsala.
„Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, ztráta vlastní identity, panické ataky. Probouzeli jsme se do depresí, každý den! A mysleli si, že to je normální...“ popisoval Filip v podcastu Seď a breč! zaměřenému na duševní zdraví.
Narcista
Kouč nad nimi coby zdatný manipulátor získal absolutní kontrolu. „Bylo to každodenní psychologické týrání, byli jsme pod neustálou kontrolou. Nemohli jsme mít kamarády, hlídal nás, s kým se bavíme, co jíme, jestli můžeme mít přítele, přítelkyně.“
Chyby? Zakázány! Slzy? Slabost! Vrcholem bylo, když si Naty »bez povolení« zastřihla konečky vlasů. „Začal řvát, že to neexistuje, že krátký vlasy dělají vizuálně krátký nohy na ledě. Byl to fakt extrém,“ vyznal se Taschler, jenž má o Zanniho diagnóze jasno: „Narcistická porucha osobnosti!“
Táhni!
Loni v létě si dodali odvahy a poslali trenéra k čertu, přestože bylo před startem olympijské sezony! „Posledních pět let jsme žili v manipulaci, teď najednou vidíme věci úplně jinak. A uvědomujeme si, že život není jen bruslení a kariéra,“ uzavřel Taschler.
|Filip s Natálií se zaregistrovali v AI programu, který kontroluje jejich sociální sítě a automaticky maže všechny nenávistné komentáře.
Není Ital jako Ital!
Odkopli italského kouče a místo něj angažovali dalšího Itala! Taschlerovi už téměř rok a půl spolupracují s Mauriziem Margagliem (51) a nemohou si ho vynachválit. „Úžasnej člověk! Je to táta čtyř kluků, takže nám umí dát lásku. Přijde mi, že za ten rok jsem zažil stokrát víc věcí než za posledních pět let,“ tvrdí Filip.
Pokud udělají na tréninku chybu nebo se rozplácnou na led, všichni si se smíchem zatleskají. „A já už nenadávám ségře, kvůli čemuž býval náš vztah takovej trošku polámanej,“ přiznává. Soupeři jsou pro ně najednou kamarádi, se kterými si zajdou na kafe. „Začali jsme spolupracovat s opravdovými profesionály jako psychoterapeuti nebo sportovní psycholožka. Teď jdeme na led a nemusíme se bát!“
Zabránili sebevraždě!
Největší síla českého krasobruslařského páru? Umějí přenášet emoce, napojit se na fanoušky. „Je super, že nám pak třeba píšou lidi, co leží v nemocnici, že viděli naše jízdy a cítí se líp,“ raduje se Taschler. Po jedné zprávě ale zůstali s Natálkou opaření. „Paní přemýšlela o sebevraždě, ale po tom, co viděla náš program věnovaný zemřelému tatínkovi, ji to inspirovalo pokračovat dál. Tenhle moment byl pro nás úplně nejvíc!“