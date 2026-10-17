Bude 8,5 roku »Kladivářem«! Tomáš Souček kouzelně slavil nový kontrakt: Rodinné štěstí
Čtverák taťka prováděl blbiny s dětmi. Půvabné mamce Natálce zářily oči a všichni byli nevýslovně šťastní. Tomáš Souček (31) kouzelně oslavil nový kontrakt s West Hamem.
Platí do léta 2028, čímž pádem bude reprezentační half Souček londýnským »Kladivářem« 8,5 roku. Pod jeho autogramem na smlouvě se má skrývat vylepšená sezónní gáže, jež dosud čila cirka 155 milionů v přepočtu na českou měnu. O důvod víc ke spokojenosti…
Můj klub, můj domov
„Mám nové ambice pro sebe i pro klub.Je to skvělý pocit. Bylo to skvělé od začátku, ale je to skvělé i teď, pro mou rodinu a pro všechny fanoušky West Hamu, ke kterým mám velmi blízko. Užívám si to tady,“ vyznal se ze svých báječných pocitů »Suk«. Jeho psaní k fotkám a k videu s Natálkou, Terezkou (7), Karolínkou (4) a s Danielem (1): „Můj klub, moje rodina, můj domov,“ hovoří za vše.
|Souček dosud odehrál za West Ham 285 zápasů a vstřelil v nich 47 gólů.