Komentátor F1 Král poprvé o dluzích: Král vytáček ...ale o směšném platu ani nepípl!
Pepíčku, jsme s tebou! Půlka oblíbeného dua EisKing udělala ve vysílání o formuli 1 poprvé odbočku k aféře Josefa Krále (36). Expert totiž dluží za rodinný byznys s chudobou více než 12 milionů. Navíc věřitelé mají jeho přiznané majetkové poměry za vtip o Pepíčkovi.
Komentátor TV Nova a Králův parťák Štefan Eisele při youtubovém přenosu po VC Singapuru zdůraznil, že jejich projekt EisKing nikomu nic »nevisí«. Král se omluvil jemu, celému štábu i fanouškům, jen třeba na členy SVJ v Chomutově se nedostalo.
Jenže právě ti si u soudu stěžují, že například firma Praga Export, zaměstnavatel krále vysílání o motorismu v Česku, dle spisu od Novy inkasovala od roku 2020 celkem 6 445 202,77 Kč, Král přiznával i s bonusy jen 27 tisíc kaček měsíčně! Taky uvedl trvalé bydliště na hradeckém magistrátu, přechodnou adresu v Mostě a rodinné sídlo v pražské vile.
Nevědomky
„Nevěděl to ani Števo (Eisele), stejně jako drtivá většina lidí kolem mě,“ řekl pilot, který v roce 2013 už skoro držel volant F1. „Rozhodně bych to nikomu nepřál, speciálně, když se do takové situace dostanete v podstatě nevědomky,“ pokračoval Král, který se tvářil jako boží umučení. Nevědomky? Možná, ale podle věřitelů vědomky vykazoval směšné částky, aby splatil co nejméně.
„Až budete mít konkrétní informace, tak bude názor na celou věc diametrálně jiný,“ slíbil fanouškům, což zní taky jako »ten o Pepíčkovi«, protože listiny v insolvenčním rejstříku vypadají už teď dost konkrétně.