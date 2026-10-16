Tragická smrt fotbalisty Hamšíka (†19): Nehoda pár hodin po zápase!
Slovenský fotbalový víkend měl naprosto děsivou dohru. Devatenáctiletý Jaroslav Hamšík se nedlouho po odehraném zápase stal obětí smrtelné autonehody. Jeho rodina i spoluhráči z klubu teď prožívají naprostý šok.
K tragédii došlo ve dvě hodiny ráno na silnici mezi Trnavou a Špacincemi. Zjištění dopravní policie ovšem nahání husí kůži. Teprve osmnáctiletý řidič Fordu Fiesta nepřizpůsobil rychlost zrádným podzimním podmínkám a nezvládl řízení. Vůz vyletěl ze zatáčky a několikrát se převrátil přes střechu.
S mladým šoférem cestovali v autě další tři chlapci. „Při dopravní nehodě utrpěli zranění tři spolujezdci ve věku 18 a 19 let. Nejstarší z nich, který seděl na předním sedadle, svým zraněním v nemocnici podlehl,“ uvedla k případu policie. Jaroslav byl jediný, kdo noční havárii nepřežil.
Neštěstí hluboce zasáhlo rodinu a silně otřáslo i celou fotbalovou kabinou. „S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme celé fotbalové rodině a veřejnosti, že nás dne 11. 10. 2026 ve věku 19 let navždy opustil náš hráč, spoluhráč a kamarád Jarko Hamšík. Jarko, Tvůj zápas na tomto světě bohužel předčasně skončil. V našich srdcích, vzpomínkách a na zelených trávnících ale budeš žít navždy,“ napsali dojemný vzkaz zástupci klubu TJ Družstevník Chtelnica na sociálních sítích.
Jen pár hodin před smrtí přitom Jaroslav ještě naskočil do duelu proti FTC Trakovice. Poslední rozloučení s mladým fotbalistou proběhne v sobotu 17. října v kostele Nejsvatější Trojice v Chtelnici. Zlomená rodina prosí všechny, kteří se přijdou s Jarkem rozloučit, aby mu do hrobu hodili bílý květ namísto tradiční hlíny. Policie mezitím začala nehodu vyšetřovat pro podezření z trestného činu usmrcení.