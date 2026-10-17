Jágrův parťák šokoval vzpomínkou na noční život s legendou: Dal mi Innu a tisíc »babek«
Opotřebované tělo si teď hřeje na Floridě, na ledě už se fanouškům asi nikdy neukáže. Ale o Jaromírovi Jágrovi (54) se mluví pořád!
O hokejové kariéře legendárního útočníka s číslem 68, který za mateřské Kladno válel i po padesátce, toho bylo řečeno dost. Jenže držitel 20 % akcií extraligových Rytířů se proslavil (nejen) v NHL také akcemi mimo mantinely – a o těch by někdy stálo za to taktně pomlčet.
Někdejší spoluhráč z New York Rangers Jason Strudwick (51) v zámořském podcastu Spittin‘ Chiclets vytáhl historku z roku 2006, kdy Jágr chodil s Innou Puhajkovou (40). Zatímco česká modelka prý toužila poznat město, které nikdy nespí, Jarda chtěl doma chrnět. Kanadský bek si šel povyrazit s chotí a… „Dal mi asi tisíc dolarů. Řekl: Vezmi ji někam ven. A já na to: Jasná věc!“
Úžasná tanečnice
O současné sportovní moderátorce TV Nova Strudwick ještě práskl: „Šli jsme na drink a všichni tančili. Ona byla úžasná! S manželkou jsme dokonce museli od ní odhánět nápadníky – a to bylo tak půl třetí ráno.“
Jágr parťákových služeb prý využil ještě několikrát a zajímal se o jediné: „Máš dost peněz?“ I proto si Strudwick mohl ulít pár »babek« do kapsy jako odměnu za tu dřinu!