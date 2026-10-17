Jágrův parťák šokoval vzpomínkou na noční život s legendou: Dal mi Innu a tisíc »babek«

Autor: mib
Jágr půjčoval Innu!

Opotřebované tělo si teď hřeje na Floridě, na ledě už se fanouškům asi nikdy neukáže. Ale o Jaromírovi Jágrovi (54) se mluví pořád!

O hokejové kariéře legendárního útočníka s číslem 68, který za mateřské Kladno válel i po padesátce, toho bylo řečeno dost. Jenže držitel 20 % akcií extraligových Rytířů se proslavil (nejen) v NHL také akcemi mimo mantinely – a o těch by někdy stálo za to taktně pomlčet.

Někdejší spoluhráč z New York Rangers Jason Strudwick (51) v zámořském podcastu Spittin‘ Chiclets vytáhl historku z roku 2006, kdy Jágr chodil s Innou Puhajkovou (40). Zatímco česká modelka prý toužila poznat město, které nikdy nespí, Jarda chtěl doma chrnět. Kanadský bek si šel povyrazit s chotí a… „Dal mi asi tisíc dolarů. Řekl: Vezmi ji někam ven. A já na to: Jasná věc!“

Úžasná tanečnice

O současné sportovní moderátorce TV Nova Strudwick ještě práskl: „Šli jsme na drink a všichni tančili. Ona byla úžasná! S manželkou jsme dokonce museli od ní odhánět nápadníky – a to bylo tak půl třetí ráno.“

Jágr parťákových služeb prý využil ještě několikrát a zajímal se o jediné: „Máš dost peněz?“ I proto si Strudwick mohl ulít pár »babek« do kapsy jako odměnu za tu dřinu!

Inna nám ukázala to, co zná jen Jarda Jágr
Inna nám ukázala to, co zná jen Jarda Jágr

 

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