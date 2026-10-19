Zadluženého Tomáše Skuhravého dřou ve Slovácku z kůže. Věřitelé zuří: Škemrej o prachy... Nebo běž pryč!
Coby fotbalový fanfarón si kdysi klidně zapálil stomarkovou bankovku jako doutník. Loni Tomáš Skuhravý (61) přiznal, že je chudý jako kostelní myš, úředně bezdomovec. A kvůli jeho insolvenci teď praskly další detaily!
Skuhravý, který v roce 1990 vystřílel pěti góly Československu čtvrtfinále mistrovství světa v Itálii, dluží skoro osm »míčů«. Po přestupu ze Sparty do Janova se chlubil platem milion měsíčně při průměrné mzdě 3840 Kčs. Teď bydlí v motelu v Uherském Hradišti, banka mu blokuje peníze na účtu. Kdo ví, jak by bez pomoci nejbližších vůbec vyžil.
»Bomber« je oficiálně zaměstnán v 1. FC Slovácko coby sportovní poradce, kde si za rok 2025 vydělal v průměru jen 22 695 korun měsíčně, letos do května to bylo ještě méně. Přitom podle svých slov dře přes čas včetně víkendů. A taková neadekvátní odměna se vůbec nelíbí věřitelům!
|Tomáš Skuhravý insolvenčnímu správci řekl, že v představenstvu Slovácka působil jen jako dočasný záskok.
Marketingový specialista
Insolvenční správce proto po jednání Skuhravého vyzval: „Je potřeba bezodkladně řešit navýšení příjmů, zejména projednáním odpovídajícího zvýšení odměny hlavním zaměstnavatelem, případně zajištěním dalšího přiměřeného zdroje příjmů.“ Rovnou taky bývalému fotbalovému reprezentantovi navrhl změnit práci – jako marketingový specialista by mohl brát až 40 tisíc hrubého a měsíční splátku dluhů zvýšit na 11 906 Kč (dosud je vyměřena na 5584 Kč).
Skuhravý slíbil, že za šéfy s prosíkem zajde. Jenže do karet mu nehraje to, že Slovácko nedávno angažovalo exfotbalistu a televizního experta Michala Kadlece (41), který nejspíš za »dobrý den« nepracuje. Vedení prvoligového mančaftu na dotazy Blesku neodpovědělo.
Náplň práce
Odměna: 22 tisíc Kč.
Dostal padáka
Má si říct o přidání, nebo si hledat jiné zaměstnání. Ale dlužník Tomáš Skuhravý naopak o jeden zdroj příjmů přišel! »Bomber« si vydělával necelých 5000 Kč měsíčně v autosalonu u kontroverzního podnikatele Pavla Buráně, který byl do září jedním ze spolumajitelů Slovácka.
Exfotbalista v insolvenčním řízení prozradil, že mu pomáhal se sponzorskými aktivitami a charitativními akcemi, což prý zabralo až 45 hodin měsíčně. K 31. 8. však byla dohoda o provedení práce ukončena. Skuhravého přitom šéf ubytoval ve svém zařízení Fabrika a nechal ho jezdit v čínském voze BYD. Jen aby teď slavný útočník a hrdý dědeček neskončil na ulici!
»Bomber« jako kouč?
Hovoří plynně italským jazykem, fotbalu rozumí daleko líp než koza náklaďáku. Doma a v italské Serii A nastřílel 133 ligových branek. Tak proč Skuhravý nikoho netrénuje? Stejnou otázku si kladli i věřitelé. »Bomber« tvrdil, že o obnovení licence neuvažuje kvůli implantaci endoprotézy. Zářnou kariéru odnesla kolena. „Ale do budoucna to není zcela vyloučeno,“ uvedl Skuhravý, který jako kouč působil dosud jen krátce před více než sedmi lety v AC Cuneo 1905 ve třetí nejvyšší soutěži v Itálii, než klub zbankrotoval.