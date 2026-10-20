Další pokus v Lize mistrů! Sešívaní vyrukují na Fenerbahce: Monstrům vládne Slovák!

21 nezdarů v řadě. Taková je bilance Slavie v Lize mistrů. Zlomit zmar se pokusí dnes na půdě tureckého Fenerbahce (18:45, Nova Sport 3), proti klubu z Istanbulu to ale bude pořádně těžký úkol. Vždyť se podívejte na jeho opory!
Zabiják s osmi jazyky
Romelu Lukaku (33)
Ne, tenhle Belgičan není drak, byť by se to s jeho obří postavou (191 cm, 93 kg) nabízelo. Jen ovládá osm světových jazyků – vlámštinu, francouzštinu, angličtinu, němčinu, španělštinu, portugalštinu, italštinu a také díky svým africkým předkům ngalštinu. Hlavně ale pořád dští gólovou síru, což slávisté moc dobře vědí. Ve čtyřech zápasech jim dvě branky dal a na další dvě nahrál!
Kvůli sexu zmlátil ženu
Mason Greenwood (25)
Proč ho celý svět nenávidí? Protože si ho jeho partnerka nahrála, když s ním odmítla mít sex. „Se*u ti na to, co ty chceš. Ošu*ám tě, ku*vo!“ křičel anglický reprezentant, než ji zmlátil. Okamžitě kvůli tomu skončil v Manchesteru United i nároďáku. Greenwood byl zatčen a čelil soudu, oběť pak ovšem na nátlak vlastního otce odmítla vypovídat, takže Mason vyvázl bez trestu.
Mistr asketa
N‘Golo Kanté (35)
Francii v roce 2018 dovedl na světový trůn, na skromnosti mu to ale nic nesebralo. Zatímco jeho exparťáci z Cheslea jezdili na tréninky v těch nejluxusnějších žihadlech, N’Golo si vozil zadek v oprýskaném Mini Cooperu za nějakých 600 tisíc kaček. „Líbí se mi a pořád slouží, tak proč bych se ho zbavoval?“ divil se otázkám.
Spodky nemění...
Ederson (33)
Manchesteru City vychytal šest ligových titulů a dobyl s ním i Ligu mistrů. To vše brazilský gólman zvládl v jedněch jediných spoďárech! „Boxerky nikdy neměním. Mám ty samé už osm let,“ přiznal před loňským přestupem do Turecka.
Večírky? Nesmysl!
Milan Škriniar (31)
Když letos v Itálii praskla kauza nelegálních VIP večírků s drogami a nezletilými prostitutkami, objevil se mezi desítkami údajných klientů i Slovák Škriniar. „Je to nesmysl! Chodil jsem ven jen na týmové večeře,“ dušoval se bývalý stoper Interu, který nyní jako kapitán šéfuje Fenerbahce.
Mise v Cařihradu: Zase tam plenit!
Konstantinopol? Cařihrad? Istanbul? Ať už tureckou metropoli nazýváte jakkoli, slávisté na ni mají relativně čerstvé a hezké vzpomínky.
V únoru 2022 na Fenerbahce vyhráli překvapivě 3:2, když se nazalekli ani budoucích hvězd soupeře – třeba Kim nyní dělá stopera v Bayernu Mnichov a Güler je zase superstar Realu Madrid! Doma pak sešívaní vyhráli také 3:2 a v Evropské lize proklouzli do osmifinále.
Pamatují to veteráni Holeš se Schranzem. „Tehdy ale mělo Fenerbahce rozpory s fanoušky. Teď zažijeme bouřlivou atmosféru!“ ví kouč brankářů Kolář. Turci budou mít navíc o to větší motivaci, že minulý týden trapně padli 0:6 na Aston Ville!
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