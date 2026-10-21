Vzkaz legendárního šutéra Jana Kollera na Spartu: Držte Brunese do Vánoc!
Těm, kteří se chtějí prodrat na výsluní ve střelecké branži, by mohl dávat školení. Autor rekordních pětapadesáti reprezentačních branek Jan Koller (53) sleduje trápení Brunese a Vojty ve Spartě.
Honzo, Brunes, který dorazil jako střelecké eso, se už třináct zápasů v řadě netrefil. Stalo se vám to někdy?
„Nějaké pasáže tam byly, ale takhle dlouho jsem nebyl bez gólu určitě nikdy.“
A když to trvalo nějaký čas, jak jste na to šel?
„Snažil jsem se to propálit aspoň na tréninku. Přidával jsem si, piloval koncovku a věřil, že to tam začne padat. To je podle mě cesta.“
Myslel jste na to, že za vás v klubu dali nějaké peníze a ono vám to nestřílí? Brunes a Vojta v téhle pozici jsou.
„Tohle je podle mě individuální pocit a já to tak nikdy neměl.“
Nadával jste si?
„No nadšený jsem z toho nebyl. V tu dobu potřebujete mít podporu týmu a trenéra. Aby vám řekl, že nevadí, že to přijde. Těžší to je, když se nedělají body, což se Spartě stalo kvůli zahozeným šancím Brunese a Vojty v neděli v Ostravě. Pak tím tým trpí víc.“
Přivedl je sportovní ředitel a váš velký kamarád Tomáš Rosický. Může být z jejich střelecké neformy nervózní?
„Tak, kupovali je kvůli gólům, takže tam asi nervozita bude. Příjemné to Tomášovi určitě není.“
Co byste s nimi dělal vy?
„Brunes je cizinec. Dal bych mu půl roku hájení. Do Vánoc. Já mu totiž pořád věřím, že se chytne. U Vojty to až tak nevidím. Asi by potřeboval hostování, aby někde jinde nabyl sebevědomí.“
Kdysi jste řekl, že i ve snu se vám zdá, že dáváte góly. Mělo by se jim o nich taky zdát?
„Možná by tím měli začít. Mohlo by jim to pomoct.“ (rozesmátě)