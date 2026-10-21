Vzkaz legendárního šutéra Jana Kollera na Spartu: Držte Brunese do Vánoc!

Autor: nem
Koller by dal Brunesovi ještě čas. Vojtovi ale ne!

Těm, kteří se chtějí prodrat na výsluní ve střelecké branži, by mohl dávat školení. Autor rekordních pětapadesáti reprezentačních branek Jan Koller (53) sleduje trápení Brunese a Vojty ve Spartě.

Honzo, Brunes, který dorazil jako střelecké eso, se už třináct zápasů v řadě netrefil. Stalo se vám to někdy?
„Nějaké pasáže tam byly, ale takhle dlouho jsem nebyl bez gólu určitě nikdy.“

A když to trvalo nějaký čas, jak jste na to šel? 
„Snažil jsem se to propálit aspoň na tréninku. Přidával jsem si, piloval koncovku a věřil, že to tam začne padat. To je podle mě cesta.“

Myslel jste na to, že za vás v klubu dali nějaké peníze a ono vám to nestřílí? Brunes a Vojta v téhle pozici jsou.
„Tohle je podle mě individuální pocit a já to tak nikdy neměl.“

Nadával jste si?
„No nadšený jsem z toho nebyl. V tu dobu potřebujete mít podporu týmu a trenéra. Aby vám řekl, že nevadí, že to přijde. Těžší to je, když se nedělají body, což se Spartě stalo kvůli zahozeným šancím Brunese a Vojty v neděli v Ostravě. Pak tím tým trpí víc.“

Přivedl je sportovní ředitel a váš velký kamarád Tomáš Rosický. Může být z jejich střelecké neformy nervózní?
„Tak, kupovali je kvůli gólům, takže tam asi nervozita bude. Příjemné to Tomášovi určitě není.“

Co byste s nimi dělal vy?
„Brunes je cizinec. Dal bych mu půl roku hájení. Do Vánoc. Já mu totiž pořád věřím, že se chytne. U Vojty to až tak nevidím. Asi by potřeboval hostování, aby někde jinde nabyl sebevědomí.“

Kdysi jste řekl, že i ve snu se vám zdá, že dáváte góly. Mělo by se jim o nich taky zdát?
„Možná by tím měli začít. Mohlo by jim to pomoct.“ (rozesmátě)

Jan Koller zná Tomáše Risckého nejen ze Sparty, ale i Dortmundu a reprezentace.
Jan Koller zná Tomáše Risckého nejen ze Sparty, ale i Dortmundu a reprezentace.
Témata:  fotbalvojtaSparta PrahaspartablesksportAC Sparta PrahaAC SpartaMatyáš VojtaJonatan Braut BrunesJonatan BrunesbrunnesJan KollerOstravaTomáš RosickýVánoce

Související články



Články odjinud