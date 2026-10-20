Šokující krach manželství Svitolinové a Monfilse: Nové prohlášení!
Krach, který otřásl tenisovým světem! Gaël Monfils a Elina Svitolinová se po pěti letech manželství rozvádějí. Ukrajinská hráčka v pondělí informovala o rozchodu populárního páru na instagramu. Zprávu označila za "nejtěžší věc, o kterou se musela podělit". O den později pak vydala ještě další zpřesňující vyjádření.
Dvaatřicetiletá rodačka z Oděsy ve svém prvním příspěvku vysvětlovala, jak na ni dolehla válka na Ukrajině. O osm let staršího Monfilse ocenila za to, že jí pomáhal těžké chvíle zvládat.
„Některé věci se však odehrávají hluboko uvnitř a žádné množství lásky toho druhého vám nepomůže. Časem jsem si uvědomila, že musím najít cestu zpět sama k sobě a že to v našem manželství nejde,“ uvedla Svitolinová.
Zdůraznila, že na rozchodu nenese ani jeden z dvojice vinu. „Je to jen o dvou lidech, kteří se hluboce milovali a příběhu, který mění svou podobu,“ napsala Svitolinová.
Semifinalistka letošního Australian Open a šestá hráčka světového žebříčku se vdala za Monfilse v červenci 2021. O rok později se jim narodila dcera Skai. „Skai bude vždy na prvním místě. Naše manželství končí, ale naše rodina nikoliv. Stále budeme jejími rodiči a budeme jí stát bok po boku při každém kroku v jejím životě,“ doplnila Svitolinová.
Miluji ho, ale...
V úterý potom přišla s novým prohlášením, kterým chtěla celou situaci lépe vysvětlit svému mezinárodnímu publiku. Ruské běsnění v její rodné Ukrajině není prý jediným důvodem, ale zjevně bylo katalyzátorem touhy po změně. „Když prožíváte realitu války více než 4,5 roku, zažíváte tolik různých situací, emocí a těžkých okamžiků, přirozeně začnete vidět život jinak. Vaše perspektiva se změní, vaše hodnoty a priority se změní a vy začnete chápat, co od života skutečně chcete. V určitém okamžiku jsem si prostě uvědomila, že nechci dál žít život, ve kterém nejsem opravdu šťastná. A věřte mi, že dospět k tomuto rozhodnutí bylo všechno, jen ne snadné," vysvětlila Elina.
V novém příspěvku překvapila také hlubokým vyznáním směrem k manželovi.„Svého muže velmi miluji a respektuji. A vždy ho budu milovat a vážit si ho pro to, kým je. Přesně proto pro mě bylo tak důležité být upřímná, jak k němu, tak k sobě," napsala.
Současně přiznala, že za krachem jejího manželství je více důvodů, z nichž některé jsou příliš osobní na to, aby je mohla veřejně sdílet. „To byl a je můj názor na oznámení konce našeho manželství, ale jak si někteří z vás všimli, Gaël ukončil kariéru náhle poté, co se rozhodl na základě naší situace. Bohužel proti němu bylo vzneseno mnoho obvinění, která si nezasloužil, takže jsme společně vydali prohlášení," snažila se manžela bránit. Ten se ke krachu vztahu zatím sám blíže nevyjádřil, na svém instagramu jen sdílel první Elinino prohlášení.