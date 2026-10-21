Exkluzivní foto Blesku z Edenu! Chorý spatřen poprvé od vyhazovu ze Slavie: Vraždí pohledem
Padouch recidivista Tomáš Chorý (31) asi nebude zrovna vítací typ. Přihrbený, s pevně stisknutými rty a s rukou na volantu vrhnul pohled, jímž by mohl vraždit…
Díváte se exkluzivně na první snímek Chorého od sobotního ligového mače s Hradcem Králové, při němž v další ze svých nesčetných lotrovin vyfakoval sudího Všetečku. Byl vyloučen a následně vyobcován z kádru Slavie. Podle šéftrenéra Trpišovského na věky. „Tomáš už za nás nenastoupí,“ oznámil Jindřich Trpišovský v Istanbulu, kde sešívaní kopali duel Ligy mistrů s Fenerbahce. „Budoucnost se řeší teď, a bude se řešit i po návratu do Prahy,“ dodal.
Trest s torzem
Zatím se řeší tak, že Chorý si doma neokusuje nehet na prostředníčku, který vytasil na Všetečku. Včera, krátce po desáté dopoledne, si to v SUV Škoda Kodiaq RS přihasil do Edenu. Jelikož je stále pod smlouvou, musí tam dřít individuálně. V rámci torza týmu, jež do Turecka taky necestovalo. Akorát že ne za trest jako Tomáš Chorý…