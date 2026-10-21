Krásná moderátorka Bulisová končí na Nově: Kvůli kauze kolegy Krále
Už toho odmítla být součástí! Krásná a talentovaná moderátorka Karolína Bulisová opouští stanici Nova Sport, kde byla součástí přenosů formule 1. Jako jeden z klíčových důvodů uvedla kauzu spojenou s expertem a bývalým závodníkem Josefem Králem.
Populární sestava komentátorů Formule 1 na stanici Nova Sport se začíná drolit. Její ústřední dvojici tvořil Josef Král společně se Slovákem Štefanem Eiselem. Spolu rozjeli také úspěšný projekt EisKing, který dokázal propojit největší komunitu fanoušků nadupaných monopostů v Česku a na Slovensku. Pak se ale provalily Královy finanční machinace a jeho příjmy nyní důkladně prozkoumává insolvenční správce. Bývalý jezdec dlužil přes dvanáct milionů korun, u soudu ovšem vykazoval jen minimální měsíční příjem dosahující devatenácti tisíc. Přitom mu Nova měla za formulovou sezonu platit částku přesahující milion korun.
Karolínu dění kolem kauzy velmi zasáhlo. „Odcházím z týmu F1 na Nově. Je to moje rozhodnutí. A přestože vím, proč ho dělám, není pro mě lehké. (...) Důvodů se postupně sešlo víc. Někteří z vás možná už v posledních týdnech a měsících cítili, že se něco změnilo. V souvislosti s kauzou jednoho z bývalých kolegů jsem ale v posledních týdnech došla k rozhodnutí, které už nechci odkládat,“ odhalila příčinu odchodu na svém profilu.
Její další slova na adresu Eiseleho s Králem jsou ale ještě ráznější. „Od projektu EisKing jsem se oddělila už dříve a s jeho zakladateli už nechci mít cokoliv společného. Uplynulé týdny mi ukázaly pracovní skutečnosti z minulých let, které zahrnovaly i mou osobu a o kterých jsem až donedávna neměla ponětí," šokovala. „Dnes cítím, že potřebuji udělat ještě další krok. Objevovaly se komentáře, které si mé další působení v televizním týmu vykládaly jako souhlas s určitým chováním a jednáním. Chci jasně říct, že takový výklad nemůže být dál od toho, co cítím a za čím si stojím,“ doplnila blondýnka, kterou už v nováckém týmu mezitím nahradila misska Lucie Pisková.
„Zamačkávám slzu, beru notebook a jdu tvořit další kapitolu. V tuhle chvíli v New Yorku,“ prozradila Bulisová, která před časem rozjela web Holky od sportu.