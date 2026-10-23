Rozdováděná rebelka Nosková: Jeptiška, Ježíš a nová kérka! Tajný kraťas
Třeste se, mám na sobě další šťastné znamení! Tenisová šampionka Linda Nosková (21) si nechala udělat na těle druhé tetování. A fanoušky tajemně varuje, že má jiný význam, než by čekali.
Nejprve levá achilovka, teď levá paže. Česká hvězda se pochlubila druhým tetováním. Zatímco drobný nápis »nyc« si předloni nechala udělat v New Yorku na památku svého milovaného města, tentokrát zvolila po návratu z asijské šňůry slůvko »DropShot«. Jistě, v tenisové terminologii znamená kraťas neboli zkrácení hry těsně za síť, jenže... „Přísahám, že to má skrytý význam!“ vzkázala pobaveně. O co tedy jde? Hádejte!
Provokuje
Každopádně už její příchod do tetovacího studia vzbudil ohlas – dorazila jako rebelka! V černé mikině s malovaným motivem kouřící jeptišky telefonující Ježíšovi. Jde o dílo jihokorejské umělkyně Joyce Lee, která maluje jeptišky v provokativních situacích.
A ani Linda se nebojí provokovat! Nakonec od letoška má v nose kroužek, s nímž v létě vyhrála i Wimbledon. „Vypadá to, že piercing mi fakt nosí štěstí,“ smála se. Teď je tu krátce před Turnajem mistryň zbrusu nová kérka, další talisman. A to ještě nosí v hlavě myšlenku, že by si na tělo dala další malůvku na počest nedávného triumfu ve Fed Cupu. Jen musí ukecat i parťačky z vítězného týmu.