Golfový souboj v Kácově: Šokující triumf Bosáka! A teď operace
V blízké době ho čeká operace. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu pro něho mělo být na hřišti v Kácově úspěchem, když bez úhony odehraje všech 18 jamek. Jaromír Bosák (61) však na tradičním golfovém klání novinářů slavil šokující triumf!
Kýla, která bude co nevidět vyžadovat zákrok chirurga. K tomu problémy s oteklou rukou... Bosák do Kácova na Press Cup by Cyrrus dorazil, mírně řečeno, v nepohodě. „Dnes hraju v kategorii invalidů,“ hlásil s trpkým úsměvem populární fotbalový komentátor před startem. Nakonec ale turnaj se ziskem 38 stablefordových bodů ovládl a nechal za sebou řadu favoritů včetně jeho televizních kolegů Petra Svěceného nebo Kláry Janáčkové.
Jestli fotbalový básník na fervejích a grýnech opravdu něco nemá rád, tak je to déšť, který v minulých letech býval na novinářském šampionátu častým společníkem. Letos se ale nedostavil. „Počasí drželo basu, po zachmuřeném brzkém ránu se vlády ujalo slunce, na druhou polovinu října bylo v průběhu dne teploučko, zkrátka ideální podmínky,“ lebedil si Bosák. A sedlo mu i perfektně nachystané hřiště, které na české poměry patří k těm těžším. „Bylo připravené na jedničku, tým manažera Tomáše Malce odvedl výbornou práci. Spokojeni, když už ne s uhraným výsledkem, tak s velmi příjemně stráveným dnem, mohli být nakonec úplně všichni,“ konstatoval Míra, který nyní hledá vhodný termín pro zmiňovanou operaci kýly. Fotbalová sezona je totiž v plném proudu, zápasů ke komentování je nepočítaně a golfu, vzhledem k počasí, se zapálený hráč rovněž ještě nechce jen tak vzdát. „Ale odkládat už ten zákrok moc nemůžu,“ dodal Bosák.