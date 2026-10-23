Chorý ve Slavii dohrál a navrhuje ukončení smlouvy: Rozvod z rozumu? Nejvíc by vydělal Šádek!
Ve Slavii končíš! Tuhle větu sice fotbalový recidivista Tomáš Chorý (31) slyšel od klubového bosse Tvrdíka už po vyloučení v květnovém derby. Napodruhé prý ale bude skutečně platit...
Poslední kapkou bylo ukázání prostředníčku na rozhodčího. „Chorému byla udělena finanční sankce ve výši jednoho měsíčního platu. Současně byl vyřazen z kádru. Vedení klubu rovněž rozhodlo, že mu umožní v zimním přestupovém období odchod do jiného klubu,“ zní trest ze strany Slavie. Chorý obratem přes svého agenta Nehodu vzkázal: „Domnívám se, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo okamžité ukončení naší spolupráce na základě vzájemné dohody.“
Milionová oběť
Vypadá to jako idylický rozvod. Sešívaní by Chorému nemuseli zbytečně vyplácet odhadovanou gáži 1,2 milionu korun měsíčně. Na druhou stranu by v zimě přišli o přestupovou částku – ta ovšem vzhledem k pokročilému fotbalovému věku a útočníkově reputaci nebude nikterak závratná.
Sám hříšník by se zase výměnou za ztrátu nasmlouvaných milionů mohl rozhodnout, jakému klubu se v lednu upíše. Jenže právě v tom je zakopaný pes! Na rozvázání kontraktu nejvíc mohla vydělat Plzeň Adolfa Šádka (51), který o Chorého návrat dlouhodobě usiluje.
A poslat nejlepšího šutéra poslední sezony k rivalovi – navíc úplně zadarmo? To se slávistům asi chtít nebude. „Raději přijdou o pár milionů, ale zase budou mít jistotu, že Tomáš přestoupí do zahraničí,“ zní z kuloárů, jak to nejspíš dopadne. Tím spíš, že lukrativní nabídka z Blízkého východu má být pořád na stole!
|Ještě než spáchal svůj poslední prohřešek, měl Chorý od Slavie připravenou k podpisu novou smlouvu.
Trest za »fakáče« si ani nevyslechl: 6x stop! Kde to odsedí?
Chorého »fakáč«, tedy ukázaný prostředníček směrem k arbitru Všetečkovi při duelu s Hradcem (0:0), disciplinárka »ocenila« šestizápasovým flastrem! „Čtyři přímé červené karty během pouhých čtrnácti měsíců, navíc ani v jednom případě za běžný herní faul, představují naprosto mimořádnou bilanci, která se vymyká všem obvyklým standardům. Ve své dosavadní praxi jsme se s obdobným případem nesetkali,“ vysvětlil předseda komise Matzner, proč byl tak přísný, jak mu to jen paragrafy umožňují.
Chorému, který na slyšení ani nedorazil, to ale může být úplně šumák! Nebo ne? Jestli zůstane hráčem Slavie, odmaže se mu do startu lednového přestupového okna veškerý trest – Slavii totiž na podzim čeká ještě sedm ligových kol a duel domácího poháru k tomu. Jenže kdyby Chorý v Edenu smlouvu rozvázal hned, byl by do ledna bez angažmá a trest by si neměl jak odsedět – kompletních šest zápasů by tak stál až v novém působišti. A dle zvyklostí FIFA se takové stopky přesouvají i do zahraničních lig!