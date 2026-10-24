Beachvolejbalistka Kolocová má po rozvodu novou lásku: Ženatý sporťák z ČT!
Měli relativně spokojená manželství, ale stejně… Když se beachvolejbalistka Kristýna Kolocová (38) a moderátor České televize Petr Kubásek (43) vzájemně zahleděli do očí, změnil se jim svět. Dnes jsou pár!
Je to teprve pár týdnů, co Kolocové dnes už bývalý manžel Martin Hoidar (44) prostřednictvím internetu nabízel k prodeji jejich rodinné sídlo v Řeporyjích. Inzerát zmizel stejným kvapíkem jako láska k půvabné »Kiki«, která mu řekla »ano« před deseti lety v malebných kulisách pražského podhradí!
Vzal ji čas a tak trošku i brněnský fešák Kubásek – šéfredaktor sportu Televizního studia ČT v Brně, který byl třeba i reportérem při letošním mistrovství světa v kopané za velkou louží!
Jeden pro druhého
Že by přeskočila jiskra už na olympiádě v Paříži v roce 2024? Kolocová, která tvořila v písku pod vysokou sítí úspěšné a oblíbené duo s Markétou Nausch Slukovou (38) alias Maki, tam působila jako televizní expertka. Elegán s noblesním vystupováním byl na místě za tým ČT sport.
Na každý pád se srdce Kristýně a Petrovi rozbušila tak, že se i přes platné svazky rozhodli jeden pro druhého. S grácií, respektem ke svým expartnerům i dětem, které vychovávají. Někdy prostě lásce neporučíš! „Ano, máme se rádi,“ potvrdili teď Kolocová s Kubáskem Blesku. „Ale víc to komentovat nebudeme,“ shodli se a pochlubili se fanouškům poprvé společnými fotografiemi.
Exkluzivně pro BLesk - První společné foto Kristýny a Petra.
Už změnila občanku
Deset let nosila v občance nové jméno – Hoidarová. Teď už je ze slavné české volejbalistky zase jen Kolocová.
Kristýna podle katastru manžela z občanky vymazala. Ani její prsteníček už není ozdoben novomanželským kroužkem. Taky půvabnou rodinnou vilku s bazénem vyměnila za nový život po boku gentlemana Kubáska. Práskne »Kiki« do koní a odstěhuje se za svým princem do srdce Moravy? „Teď se k tomu nechci vyjadřovat,“ omluvila se Kolocová.