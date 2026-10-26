Matka Jákliové (†31) i o MMA bijci Borárosovi: Drsná zpověď!
Deset měsíců dusila emoce pod pokličkou. Až teď matka slovenské influencerky Moniky Jákliové (†31), která po sobě zanechala dcerku Zorku, jejímž otcem je MMA bijec Gábor Boráros (34), našla odvahu promluvit.
Borárosova bývalá láska nepřežila ve středu 21. ledna nad ránem autonehodu mezi obcemi Velký Meder a Dolný Štál v okrese Dunajská Streda na Slovensku. V úterý si – tak jako každý den – volala s Mončou. „Měla velmi dobrou náladu a posílala mi fotky vnučky. Ptala jsem se jí, jak je udělala, aby mě to taky naučila. Smály jsme se, že neumím používat chytrý telefon. Byl to náš poslední rozhovor,“ utírala slzy Maya Jákliová na začátku emocemi nabitého rozhovoru pro maďarský web Blikk.
Když jí pak vzbudily zlověstné zprávy a zmeškané hovory, spěchala do nemocnice. „To přece nemůže být pravda!“ zaháněla černé myšlenky. Jenže zdravotníci její dceři už nedokázali pomoct. A Jákliová našla jen tělo na lůžku přikryté zlatou fólií...
Nedůstojný pohřeb
„Odhrnula jsem tu zlatou fólii a podívala se na ni. Byla to ona. Potom jsem si všimla jejích vlasů, Chudinka moje, měla je rozcuchané. Pohladila jsem ji, ale sestřička mi říkala, že to nesmím. A já na to řekla: Nic takového neexistuje! Naposledy jsem pohladila svoje děvčátko. Celou dobou jsem myslela na to, že by to mělo být naopak. Neměla jsem to být ja, kdo ji pochovává a pláče za ní,“ pokračovala zdrcená Maya.
Pak ztratila slovo i o Borárosovi, kterému prý nikdy neodpustí, že na pohřbu Jákliové dával rozhovory do médií: „Nebylo to důstojné!“
Někdejší hvězda organizace Oktagon navíc »tchyni« dopálil také narčením, že na něj poslala sociálku právě ona. „Někdo poslal anonymní udání, protože se domníval, že Zora není u otce v dobrých podmínkách. Po Moničině smrti se Gábor bál, že mu chci Zoru vzít já. Ale to není pravda. Bolí mě, jak o mně Gábor mluví. Já jsem o něm nikdy nikde nic zlého neřekla!“ zakončila Maya Jákliová.