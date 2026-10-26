Životní krok kouče Vladimíra Růžičky a jeho Marie: Stěhování z baráku!
Útulný baráček ve Spořicích, kde olympijský šampion z Nagana Vladimír Růžička (63) před dekádou založil novou rodinu s chotí Marií (38), osiří. Manželé se totiž odhodlali k životnímu kroku!
Vilka 4+kk v satelitní vesnici nedaleko Chomutova byla v nabídce realitních kanceláří už loni za devět milionů. Růžičkovi tehdy kupce nenašli, teď už ale prodej evidentně klapl!
„Ano, stěhujeme se do bytu do centra. A jelikož tam bude nový nábytek, tak rozprodáváme to, co je v baráku,“ prozradila Marie pro web zivotvcesku.cz, proč na Instagramu nabízí hromadu věcí od dětského kola, přes komody až po postel.
„Plno věcí tady bylo děláno na zakázku na míru. A jelikož pokojíček pro dceru budeme dělat nový, tak ten starý musíme prodat,“ dodala s tím, že důvod stěhování do menšího si s Vláďou nechají pro sebe.