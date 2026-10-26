Feninovo přání po bitce se zpěvákem Luneticu: Chci do fotbalu!
Před bizarním duelem v rukavicích si Martin Fenin (39) dal šlofíčka v hotelu a pak šel na věc!
Vyhaslá fotbalová hvězda porazila v kleci soka Martina Kociána (50) z Luneticu a vyřkla nahlas své velké přání: „Fotbal je můj život. Rád bych se zapojil do dění okolo,“ řekl iSportu bývalý útočník reprezentace plný elánu.
„Bylo víc lidí, kteří mi dali nabídku. Ale vždy to někdo zarazil. Nejsem hloupý, cítil jsem, že mám ve fotbale dveře zavřené,“ dodal vítěz bizarního souboje, jenž svou kariéru zahodil kvůli alkoholu a drogám.
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