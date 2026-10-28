Tenistka Hantuchová vyrazila fanouškům dech: Šokující proměna
Nový muž na obzoru? Nebo snad jen návrat ke kořenům? Přesně takové otázky si teď kladou fanoušci, poté, co se jim s novým účesem ukázala bývalá slovenská tenisová hvězda Daniela Hantuchová (43).
Zatímco některé tenistky se na kurtech běžně snaží šokovat neotřelou vizáží, jako v posledních letech třeba Naomi Ósakaová, nebo svými skoky mezi blond a růžovou prosluly Markéta Vondroušová či Serena Williamsová, Daniela Hantuchová k nim nikdy nepatřila. Slovenská hvězda zůstávala vždy věrná svým dlouhým blond vlasům. Její poznávací znamení ji provázelo od juniorských úspěchů až po vstup mezi absolutní tenisovou elitu. Jenže tohle znamení teď minimálně na čas odpálila.
Nejnovější fotografií své sledující naprosto odrovnala. Místo vlasů pod ramena se rozhodla pro velice krátký střih. Moderní bob jí sotva dosahuje k bradě. Podle mnohých fanoušků ale s dlouhými kadeřemi odešlo i několik let z jejího věku. Nová vizáž sympatickou tenistku výrazně omladila a zároveň se postarala o takový malý návrat do dětských časů.
Na archivních snímcích ze svých dívčích let totiž Daniela nosila hodně podobný účes. Fotografie, na které pózuje se svou babičkou, je toho jasným důkazem. Zářivý úsměv z její tváře naštěstí nezmizel. Otázkou tak zůstává jediné. Co za tak radikální proměnou stojí?