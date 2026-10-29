Finty s nízkým platem se nevyplatily! Doporučení soudu v případu experta na F1 Krále: Ať splácí celý život!
S poctivostí nejdál dojdeš. A naopak na nepoctivost můžeš jednou dojet! Lidovou moudrost poznala také motoristická hvězda Josef Král (36) kvůli dluhům ve výši 12 milionů Kč.
Závodník a televizní expert na formuli 1 se ocitl v insolvenci kvůli nevydařenému rodinnému byznysu s chudobou, milionové částky »visel« hlavně několika SVJ v Ústeckém kraji. V roce 2021 mu tamní soud schválil oddlužení a podle zákona mohl mít letos v létě klid. Jenže věřitelé se obrátili na taláry znovu s tím, že Král ze sebe dělá chudáka – a přitom si žije jako král!
Oblíbenec řady fanoušků totiž původně přiznal nízký příjem a uvedl, že vlastní jen ošacení. Celkem splatil 388 508,50 Kč, což dělá lehce přes tři procenta dlužné částky. A insolvenční správce Michal Žižlavský po prověření všech námitek, výplatních pásek a dalších dokumentů teď doporučil soudu, aby rozhodl o nesplnění oddlužení a nepřiznal osvobození od placení zbývajících pohledávek.
Zatajoval majetek?
„Dlužník podle názoru insolvenčního správce neobjasnil a nedoložil, jakými konkrétními kroky usiloval o dosažení odpovídajícího příjmu, zejména pokud jde o odměňování u zaměstnavatele a tvrzené překážky přímé smluvní spolupráce,“ napsal Žižlavský v závěrečné zprávě. Taky vypočítal, že Král, jenž se chlubil navýšením měsíční mzdy z 20 tisíc měsíčně na současných 27 tisíc Kč, má příjmový potenciál 46 904 Kč.
A co podezření věřitelů, že dlužník dostával peníze bokem či zatajoval majetek? „Nejsou důkazy,“ pokrčil rameny Žižlavský. Každopádně pokud soud dá na jeho doporučení, Královo splácení se jen tak nezastaví – a insolvenčního správce pořád uvidí ve zpětném zrcátku!