Táta komentátora Krále vzal dluhy na sebe, ale... S Pepou jsou na nože! I kvůli vnučkám
Před věřiteli se skrývá a snaží se za každou cenu zmizet z očí veřejnosti. Známý komentátor stanice Nova Sport Josef Král (34) se totiž topí v obřích finančních problémech. Ačkoliv se stáhl do úplného ústraní, detaily z jeho současného soukromí přesto dál vyplouvají na povrch. Značně prý navíc skřípe i jeho vztah s vlastním otcem.
Josef Král má na doporučení právníků pusu na zámek. Ale na instagramovém účtu projektu EisKing, který založil s kolegou komentátorem Štefanem Eiselem, dal prostor k vyjádření svému otci. Jenže neplatí zde rčení »mlčeti zlato«?!
„Pepa nenesl a nenese na vzniku těchto dlužných částek žádnou vinu. Zároveň z nich nikdy neměl žádný užitek ani prospěch. Pokusím se udělat proto maximum, aby vzniklé závazky byly urovnány a toto těžké břemeno z mého syna bylo sejmuto,“ uvedl Josef Král starší (72) v údajně úředně ověřeném prohlášení z minulého pátku.
O finančním maléru rodičů prý neměl někdejší nadějný pilot, který pokukoval i po účasti v F1, ani páru. Králova advokátka Helena Horová potvrdila, že v insolvenci byli i rodiče – máma Věra dlužila skoro 7,5 milionu Kč (míra uspokojení 4,79 %), táta Josef takřka 4 »míče« a splatil jen 7,39 %: „A nikdo z věřitelů nic nenamítal!“ Jenže jedním dechem taky tlumočila Pepovo stanovisko: „Vztah s rodiči není žádný, nepomáhají s výchovou vnuček vůbec a k finanční pomoci se staví negativně.“