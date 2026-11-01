Rozvádějící se tenistka Cibulková: Byt znova na prodej! Kolik za něj chce?
Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (37) po krachu manželství patrně plánuje začít nanovo se vším všudy. Na internetu se opět objevil její vyšperkovaný byt v centru Bratislavy. Kolik si případný zájemce musí nachystat peněz a co všechno bude mít k dispozici?
Byt si Cibulková před lety vymazlila přesně podle svého gusta. Dokonce k němu kdysi přikoupila sousední bytovou jednotku jen proto, aby prostory propojila a vybudovala si obří soukromou šatnu pro své luxusní kousky a hříšně drahé kabelky. Není tedy divu, že se jí s tímto domovem tak těžko loučí. Již jednou své dokonalé hnízdečko nabízela, ale inzerát po čase z prodejních portálů zase stáhla.
„Já jsem ho oficiálně stáhla, pořád tak nějak lavíruji – ano, ne. Ale asi před několika měsíci jsem v Bratislavě našla první byt, který se mi velmi líbil. Takže určitě, kdyby byl nějaký zájemce, dokázala bych se poprvé rozloučit se svým vysněným bytem, kde jsem žila více než patnáct let,“ prozradila Cibulková v září o nemovitosti, která je psaná pouze na ni.
Z Dominičiných slov jasně vyplývá, že byt získala ještě před sňatkem s Michalem Navarou, se kterým tvořila manželský pár devět dlouhých let. Podle slovenského práva tak může s nemovitostí nakládat čistě podle svého uvážení. O celém prodeji i získané astronomické částce tak rozhoduje pouze ona.
Třípatrový luxusní mezonet v centru bratislavského Starého Města je tedy po krátké pauze znovu v hledáčku realitních makléřů. Dominika si za 240 metrů čtverečních v interiéru a pětasedmdesátimetrovou terasu s panoramatickým výhledem účtuje necelých 50 milionů korun. A to zdaleka není všechno. Pokud nový majitel touží i po třech garážových stáních a skladu, bude muset z kapsy vytáhnout dalších zhruba 4 miliony.