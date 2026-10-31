Motosport oplakává Karla Březinu (†81): Zemřel slavný hlas

Autor: nem
Komentátor Karel Březina byl legendou českého motorsportu.

Motory smutně předou na neutrál, tratě jsou potaženy černým flórem. Slavný hluboký hlas Karla Březiny (†81) už nikdy nezazní.

Přes čtyřicet let komentoval v České televizi motocyklový sport, včetně Velké ceny České republiky, i autokros. Byl chodící encyklopedií ve světě závodních strojů. 

Na Březinu teď vzpomínají automotokluby po celém Česku. „Odešla další legenda. Pro Nepomucký trojúhelník byl Karel Březina mnohem víc než jen hlasem z reproduktorů. Byl naší pevnou součástí, živou encyklopedií motocyklového sportu a člověkem, který dokázal svými emocemi a neuvěřitelnými znalostmi strhnout každého diváka kolem trati. Jeho nezaměnitelný projev a zápal pro historické motorky nám všem budou nesmírně chybět,“ napsali například jeho kamarádi z Nepomuku a další se přidávají.

S komentováním na ČT sport se Březina rozloučil teprve loni při závodech v Branné. Muselo to pro něj být těžké. Nemiloval totiž jen silné stroje, ale taky lidi kolem nich. „To je tak úžasná parta, že se tam nedá nebýt,“ hlásil s humorem sobě vlastním podle televizních kolegů.

Byl také autorem knih Mělník byl první a Sidecarcross od počátku do dneška. Čest jeho památce!

 

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