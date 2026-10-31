Motosport oplakává Karla Březinu (†81): Zemřel slavný hlas
Motory smutně předou na neutrál, tratě jsou potaženy černým flórem. Slavný hluboký hlas Karla Březiny (†81) už nikdy nezazní.
Přes čtyřicet let komentoval v České televizi motocyklový sport, včetně Velké ceny České republiky, i autokros. Byl chodící encyklopedií ve světě závodních strojů.
Na Březinu teď vzpomínají automotokluby po celém Česku. „Odešla další legenda. Pro Nepomucký trojúhelník byl Karel Březina mnohem víc než jen hlasem z reproduktorů. Byl naší pevnou součástí, živou encyklopedií motocyklového sportu a člověkem, který dokázal svými emocemi a neuvěřitelnými znalostmi strhnout každého diváka kolem trati. Jeho nezaměnitelný projev a zápal pro historické motorky nám všem budou nesmírně chybět,“ napsali například jeho kamarádi z Nepomuku a další se přidávají.
S komentováním na ČT sport se Březina rozloučil teprve loni při závodech v Branné. Muselo to pro něj být těžké. Nemiloval totiž jen silné stroje, ale taky lidi kolem nich. „To je tak úžasná parta, že se tam nedá nebýt,“ hlásil s humorem sobě vlastním podle televizních kolegů.
Byl také autorem knih Mělník byl první a Sidecarcross od počátku do dneška. Čest jeho památce!