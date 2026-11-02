Zbrojovka oplakává milovanou trenérku Olgu: Dojemný vzkaz na rozloučenou
Šokující zpráva zasáhla v neděli večer brněnský fotbalový svět, a především fanoušky i členy Zbrojovky. Oblíbená trenérka Olga Frydrýšková (†47) náhle zemřela.
Klub se okamžitě ponořil do hlubokého smutku. Co tato žena pro oddíl znamenala, lze snadno vyčíst z oficiálního prohlášení na klubových stránkách. „Zbrojovácký anděl, srdce našeho klubu nebo maminka malých fotbalistů i fotbalistek. Olga Frydrýšková si za dobu svého působení ve Zbrojovce vysloužila mnoho přízvisek a jejich rozmanitost dokazuje, že pro všechny byla mnohem víc než jen trenérkou,“ popsali zástupci Zbrojovky personu, která pro ně byla dosud neoddělitelnou součástí týmu.
Její přínos byl obrovský. „Po řadu let zastávala pozici vedoucí všech přípravkových týmů i dívek. Starala se o každodenní chod družstev, komunikaci s rodiči a trenéry, organizaci i nespočet dalších činností, bez kterých by mládežnický fotbal nemohl fungovat. Byla součástí akcí zbrojovácké mládeže, náborových dnů i slavnostních událostí,“ zní výčet Olžiných aktivit z úst vedení.
Nešlo ale jen o fotbal, pro děti byla především oporou. „Pro nejmenší hráče a hráčky znamenala mnohem víc než jen vedoucí týmu. Byla jejich druhou maminkou. Když někdo potřeboval utěšit, pofoukat odřené koleno nebo jen obejmout, Olinka byla vždy nablízku. Dokázala vytvořit prostředí, ve kterém se děti cítily bezpečně a věděly, že se na ni mohou kdykoliv obrátit,“ vyzdvihli její výjimečnou povahu. Podle dojemných ohlasů na sociálních sítích by se pod tato slova podepsali snad všichni rodiče mladých nadějí.
Bolestný vzkaz se objevil přímo na osobním profilu Olgy Frydrýškové, kam její nejbližší umístili poslední slova na rozloučenou. „Ahoj všichni, to, co teď píšu, je můj definitivně poslední příspěvek. V sobotu jsem odešla navždy, takže se už neuvidíme ani neuslyšíme. Děkuji vám všem za hezké zážitky s vámi a vzpomínejte na mě v dobrém. Zanechávám zde svoji krásnou rodinu, která je teď v zármutku a samozřejmě píše tyto řádky. Telefon nechávám ještě chvíli zapnutý, ale kdybyste se nedovolali, tak se netrapte. Raději zanechte zprávu. Naposledy ahoj, vaše Olinka,“ stojí ve zprávě, která trhá srdce.
Oblíbená trenérka po sobě zanechala plačící svěřence a především dvě vlastní děti, Verunku (19) a Ondru (16). Fotbalem žila naplno. Když Petr Švancara přišel s nápadem oživit legendární chátrající stadion Za Lužánkami, Olga neváhala ani minutu. „Já byla jediná, kdo sem chodil sám, ostatní ženy s partnery. Manžel totiž není zrovna fotbalový fanoušek, a tak jsem sbalila děti a jeli jsme za Lužánky,“ vzpomínala s úsměvem před jedenácti lety na brigádách při obnově stadionu. Její velké zbrojovácké srdce náhle dotlouklo o uplynulém víkendu.