Šampion F1 Antonelli před sezonou řešil rozchod s českou kráskou Eliškou: Nakopla ho k titulu
Co že stojí za úspěchem nejmladšího šampiona historie F1 Kimiho Antonelliho (20)? Že by rozchod?! Jen pár dní před startem sezony mu dala kopačky česká kráska Eliška Bábíčková (21). A Italovi to pak sakra jezdilo!
Chodili spolu dva roky, během kterých to Kimi z pozice rezervního jezdce Mercedesu (2024) dotáhl na loňské celkové sedmé místo. Letos v únoru vztah krachl. „Já to ukončila. Cítila jsem, že už se naše cesty v osobním životě nepotkávají a máme jiné hodnoty,“ pravila Eliška.
Antonelliho hlavní hodnotou se zjevně stala touha vítězit – titul získal, ačkoli zdaleka nebyl favoritem. „Bez Mercedesu a rodiny bych tu nestál. Za tento okamžik jsem nesmírně vděčný a budu na něj navždy myslet. Prostě nemám slov,“ rozplýval se v Mexiku s trofejí v rukou.
Děsivý Halloween
Zatímco Kimi popíjel šampáňo a přijímal gratulace, Eliška byla se ségrou v Londýně. V černočervené masce to pro ni musel být doslova děsivý Halloween při představě, že mohla být první dámou F1. Vždyť za titul podle německého Bildu dostal od Mercedesu deset milionů euro (243 mega Kč).