Nezdolná Strýcová zvládla prestižní maraton: Dobyla New York! A pak si šla zabruslit
Čtyři křížky na krku? Dvě malé děti? Tělo zhuntované profesionální kariérou? Žádný problém! Někdejší tenisová hvězda Barbora Strýcová (40) si střihla Newyorský maraton!
Vydechla blahem. „New York – splněno!“ odškrtla si další splněnou metu. Už v dubnu si dvojnásobná vítězka wimbledonské čtyřhry zkusila maraton v Bostonu a utvořila si tam osobák 3:12:51. „Neuvěřitelný zážitek,“ lebedila si.
Krize jako prase
Tentokrát se hecla znovu a v neděli byla ještě o 34 vteřin rychlejší! „To bylo něco! Mám radost i z času, ale vlastně to není to nejdůležitější. Nejvíc si odvážím tu atmosféru, energii lidí v ulicích a hlavně to zvláštní kouzlo New Yorku,“ rozplývala se.
Posledních deset kilometrů trpěla. „Krize jako prase! Nohy bolely nevídaně, hlava bojovala a každý další krok byl za odměnu. Ale ten pocit v cíli za to všechno stál!“ U trati jí fandila sestra Ivona, spolu si pak šly na oslavu zabruslit do kouzelně nasvíceného Rockefellerova centra. „Teď si chvíli od běhu odpočinu,“ slíbila nehrající kapitánka ženské tenisové reprezentace.