Nečasova láska Nikola o operaci i organizaci svatby: Nezvyklá rozlučka se svobodou!
Sotva se probrala z plné narkózy po operaci, už ji personál poslal domů! Nikola Mertlová (28), snoubenka hokejového reprezentanta Martina Nečase (27), popsala krušné momenty po zákroku, který musela podstoupit kvůli potížím s kolenem. A bez okolků přiznala i to, jak si představuje svou netradiční rozlučku se svobodou.
Život Nikoly Mertlové v posledních měsících zásadně ovlivnily potíže s kolenem, kvůli nimž musela podstoupit operaci. „Byla jsem silně přesvědčená o tom, že když máte plnou narkózu, musíte strávit noc v nemocnici. Ale takhle to už prý není ani v Česku, což mě moc překvapuje,“ podivovala se někdejší členka pěvecké skupiny 5Angels ve svém podcastu Chytrý kecy.
Z dění byla zaskočená. „Já jsem reálně seděla v autě po probuzení třeba 30 minut po operaci. Sotva jsem se probudila, oblékli mě, dali mě na vozíček, přivezli mě k autu, tam mě vyklopili a já jela domů,“ smála se pobaveně snoubenka hokejové hvězdy Martina Nečase, jíž při zákroku sešívali meniskus. Pooperační stav byl ale náročný, a tak za oceán dorazili rodiče z Česka, kteří se o Nikolu starali.
Přestože měla původně dojem, že bolesti snadno zvládne, realita po odeznění anestezie byla neúprosná. Když koleno přišlo k sobě, nastalo doslova utrpení a Mertlová musela několik dní užívat léky, které jí navíc zcela sebraly chuť k jídlu. Po čase se naštěstí vše srovnalo a teď už vyhlíží den, kdy bude moci začít plnohodnotně chodit.
„Teď jsem doma první den úplně sama, ještě jsem tady měla čtyři dny kamarádku Julii. Je to tedy strašně těžké. A hrozně si až teď uvědomuju, jak je tenhle dům obrovský! Když jsme ho vybírali, tak jsme věděli, že je to pro náš budoucí život a že teď ty pokoje nenaplníme. Což je vtipné, protože naše pokoje pro hosty jsou kolikrát naplněné úplně všechny,“ culila se Nikola s tím, že velká kapacita je pro časté návštěvy z domova ideální.
Pohyb se zafixovanou nohou jí však dává pořádně zabrat. „Každopádně když chci jít z gauče k ledničce a třeba nahoru si něco vzít, tak mi to reálně trvá 45 minut,“ bavila své fanoušky. Velkorysé zázemí se ale hodí nejen pro budoucí rodinu. Zpěvačka prozradila, že partnerky hráčů v NHL často organizují různé společenské akce, ať už jde o Halloween nebo Vánoce. Pořadatelství těch letošních si vylosovala právě Nikola.
„Je to jedna z těch největších akcí a já jsem z toho strašně nervózní,“ přiznala s tím, že se počítá s účastí zhruba čtyřiceti lidí. Jako správná hostitelka by si přála, aby nikomu nic nescházelo. Na podobných večírcích se obvykle počítá s barmany i bohatým občerstvením. „Holky dělají i extrémní výzdoby, speciální ubrousky, fakt jedou bomby. Mě upřímně tyhle věci zas tak moc nebaví plánovat,“ práskla na sebe.
Nejinak je to prý také v případě plánování svatby, ke které neodmyslitelně patří rozlučka se svobodou. „Holky se mě ptaly, jaké bych chtěla téma, a já řekla Harry Potter, z čehož byly velmi zaskočené,“ popsala. „Ale já byla na jedné rozlučce se svobodou, taky týmové, kde nevěsta byla starý dědeček a my jsme všechny byly staré babičky. To bylo jediné, kdy mě moc bavilo chodit do barů, protože stát v řadě dvacet babiček a jeden děda bylo velmi vtipné. Než nás pustili do klubu, všichni si nás fotili,“ vzpomínala s úsměvem Nikola, která si jinak na večírky nepotrpí. „Já nemám pocit, že bych se měla s něčím loučit,“ uzavřela spokojeně.