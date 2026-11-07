Bývalá tenistka Cibulková po rozpadu vztahu: Oficiálně rozvedená! Co majetky?
Jejich manželství vypadalo pevné jako skála. Jenže pohádkovému příběhu mezi Dominikou Cibulkovou a jejím mužem Michalem Navarou zazvonil definitivní zvonec. Rodiče Jakuba a Niny počátkem roku přiznali, že jdou od sebe, a teď za společným životem udělali definitivní úřední tečku.
Po nepovedeném zápase ze sebe tehdy chtěla vytančit žal. Když Dominika Cibulková v baru potkala Michala Navaru, hned jí bylo veseleji. Někdejší státní úředník se stal jejím osudovým partnerem, později manželem a otcem obou jejich dětí. Po více než patnácti společných letech ale přišel pořádný šok.
Dominika našla štěstí po boku Michalova někdejšího kamaráda a obchodního partnera, zatímco Navara se zamiloval do ukrajinské spolupracovnice Iriny. Zpřetrhat dlouholeté vazby nebylo pro Cibulkovou a jejího muže otázkou lusknutí prstu, především s ohledem na malé děti. Soud ale nakonec rozhodl a dvojice je oficiálně rozvedená.
„Vidím, že dostáváte dobré informace a tipy. Ano, už jsme delší dobu rozvedení,“ potvrdil Navara slovenskému webu Nový Čas, který se pokoušel zjistit, jak to po krachu manželství vypadá s dělením obřího majetku. Na Dominiku je kromě luxusního bytu v srdci Bratislavy, jenž je momentálně na prodej, napsaná také chalupa na Záhorí, kterou bývalí manželé společnými silami rekonstruovali.
Kromě toho Cibulková vlastní v hlavním městě Slovenska investiční byty a během úspěšné tenisové kariéry si na kurtech vydělala úctyhodných 13 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 300 milionů korun. Navara má zase podíly v gastronomických společnostech, přičemž v některých firmách figuruje i jeho někdejší tchán Milan. Na dotazy ohledně majetkového vyrovnání už ale Michal novinářům neodpověděl...