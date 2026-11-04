Stane se zázrak? Úpěnlivá modlitba Slavie před Ligou mistrů s gigantem Arsenalem: Ne, rekord, ne!

Autor: nem
Fotbalisté Slavie se utkají s Arsenalem a modlí se...

Kdysi pěl popový idol mládežníků Pepa Melen kolovrátkovou odrhovačku ze školních škamen: „Ne pětku ne!“ Edenem teď zní: „Ne, rekord, ne!“ jako úpěnlivá modlitba.

Dnes (21:00, Nova Sport 3), na den přesně po roce a taky ve 4. rundě, si to Slavia rozdá v Lize mistrů doma s Arsenalem. „Bude to v Praze velký, opravdu velký večer,“ těší se kouč lídra anglické Premier League a minulého finalisty LM Mikel Arteta.

Aby byl fakt velký, a sešívaní giganta přemohli, musela by je nebesa vyslyšet a způsobit zázrak. Když totiž nezvítězí, vyrovnají děsivou rekordní šňůru rekord rumunského FCSB (bývalá Steaua Bukurešť), jenž činí 23 zápasů v Champions Legue bez výhry.

Sadílkův sen

Slavia má s londýnskými »Gunners« škaredou bilanci 0 – 2 – 2 při skóre 1:15 a loni to ve Vršovicích skončilo nakládačkou 0:3. „S Arsenalem je to už několikátá konfrontace doma, ale tentokrát chceme lepší výsledek,“ zasnil se středopolař Michal Sadílek (27). Splní si to obří přání?

 

Tržní hodnota kádru Slavie je 1,1 miliardy Kč a u Arsenalu to dělá 14 miliard.

 

Trénink Slavie v Edenu před zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu
Trénink Slavie v Edenu před zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu

 

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