Stane se zázrak? Úpěnlivá modlitba Slavie před Ligou mistrů s gigantem Arsenalem: Ne, rekord, ne!
Kdysi pěl popový idol mládežníků Pepa Melen kolovrátkovou odrhovačku ze školních škamen: „Ne pětku ne!“ Edenem teď zní: „Ne, rekord, ne!“ jako úpěnlivá modlitba.
Dnes (21:00, Nova Sport 3), na den přesně po roce a taky ve 4. rundě, si to Slavia rozdá v Lize mistrů doma s Arsenalem. „Bude to v Praze velký, opravdu velký večer,“ těší se kouč lídra anglické Premier League a minulého finalisty LM Mikel Arteta.
Aby byl fakt velký, a sešívaní giganta přemohli, musela by je nebesa vyslyšet a způsobit zázrak. Když totiž nezvítězí, vyrovnají děsivou rekordní šňůru rekord rumunského FCSB (bývalá Steaua Bukurešť), jenž činí 23 zápasů v Champions Legue bez výhry.
Sadílkův sen
Slavia má s londýnskými »Gunners« škaredou bilanci 0 – 2 – 2 při skóre 1:15 a loni to ve Vršovicích skončilo nakládačkou 0:3. „S Arsenalem je to už několikátá konfrontace doma, ale tentokrát chceme lepší výsledek,“ zasnil se středopolař Michal Sadílek (27). Splní si to obří přání?
|Tržní hodnota kádru Slavie je 1,1 miliardy Kč a u Arsenalu to dělá 14 miliard.