Fotbalista De Miguel (†30) zemřel po brutálním faulu: Tragédii předcházelo peklo!
Fotbalový svět se zastavil a oněměl hrůzou v úterý 3. listopadu 2026 v 8:00. Klub CD Tenerife v tu hodinu oznámil: „Náš útočník Jesús de Miguel Alameda je mrtvý.“
Tuctový a ve finále nedohraný duel II. španělské ligy Tenerife – Andorra se zvrhnul ve válku s 11 žlutými, s 3 červenými kartami a s obětí na lidském životě. V 97. minutě, za stavu 2:2 gólman hostů se stejným křestním jménem Jesús Owono (25) ve výskoku brutálně napálil De Miguela (†30) kolenem do hrudi. Napadený zkolaboval a při převozu do nemocnice došlo na zástavu srdce. Byl oživován, jenže v čase 4:00 Tenerife hlásilo: „Jeho neurologický stav se zhoršuje,“ a pak vydechl naposledy.
Omluva na nic
„Vrah, vrah, vrah!“ řvali fans na vyloučeného atentátníka Owona. Okolnosti střetu začala vyšetřovat policie, která podle agentury AP prověřuje možné usmrcení z nedbalosti. Případem se zabývá oddělení vražd v Santa Cruz de Tenerife. Owono se prý plánuje omluvit de Miguelově rodině a údajně si zrušil účet na Instagramu. Říká se, že je hluboce rozrušený a trvá na tom, že neměl v úmyslu někomu ublížit. Ublížil! Nenávratně! Smrtelně!
„Jsme zdrceni smutkem, se sevřeným hrdlem a neschopni uvěřit, že je to skutečné. Neexistují žádná slova útěchy. Neexistuje absolutně nic, co by zmírnilo tento ohromující smutek.“
„Stojíme po boku jeho zdrcené rodiny, jeho blízkých a celé komunity Tenerife, kteří truchlí nad touto tragickou ztrátou.“