Rozvod tenistky Cibulkové: Šokující krok manžela
Kam se hrabe válka Roseových. Naoko dokonalé manželství bývalé tenistky Dominiky Cibulkové (37) a Michala Navary (41) skončilo v jasném autu. Tím ale teprve začal nový set v podobě bitvy o milionový majetek a Navara se navíc pustil i do tahanice o děti.
Téměř deset let se na veřejnosti prezentovali jako zamilovaný pár a na společenských akcích se od sebe nehnuli na krok. První náznaky krize přišly na podzim roku 2025. Nepomohli ani odborníci na vztahy, které manželé společně navštěvovali, a tak Navara na jaře podal žádost o rozvod. Oba se z této razantní životní tečky poměrně rychle oklepali a brzy se začali objevovat s novými partnery.
„Ano, je to tak, jsme rozvedení,“ potvrdil pro Sport.24.sk Navara spekulace médií z minulého týdne. Tím ale oficiality zdaleka nekončí. Podle bývalého ženáče naopak nastala drsná bitva o společné finance. „Bohužel, k příměří ze strany mé bývalé manželky to má na míle daleko. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) nemáme vypořádané. Věc je u soudu. Dominika to momentálně vidí tak, že všechno, co jsme během manželství nabyli, je pouze její, a podle toho se i chová,“ popsal aktuální napětí Michal.
Přetahovaná navíc nabírá divoké obrátky. „Předběžná opatření se podávají horem dolem. Minulý týden jsem musel podat k soudu návrh na odebrání dětí a také trestní oznámení na Dominiku, protože porušila soudem určený styk,“ prozradil svůj ostrý postup vůči exmanželce.
O jaký majetek se vlastně hraje?
„Co se týká bezpodílového spoluvlastnictví manželů, jedná se o zvláštní formu společného vlastnictví majetku, která vzniká uzavřením manželství. Spadá sem veškerý majetek, jenž oba nabyli během trvání svazku. Například nemovitosti, motorová vozidla, peníze na bankovních účtech, úspory a také příjmy z podnikání či zaměstnání. Naopak sem nepatří majetek získaný před sňatkem. Když se manželé rozvedou, mají tříletou lhůtu na to, aby se vzájemně vypořádali. Pokud se tak nestane, platí zákonná domněnka stejného poměru vlastnického práva, tedy 50 na 50,“ vysvětlil odborník na slovenské rodinné a majetkové právo Marcel Boris.
V případě Cibulkové a Navary jde o luxusní nemovitosti za stamiliony. Patří sem mezonetový byt v bratislavském Starém Městě, který se aktuálně prodává za necelých 49 milionů korun, nebo dva byty poblíž Medické zahrady. V jednom z nich momentálně Navara přebývá. Cibulková podle katastru vlastní také byt v Tomášikově ulici, ten ale dostala darem už v roce 2008. Další položkou na seznamu je pak chata v Plaveckém Podhradí.
Celková odhadovaná hodnota majetku někdejší tenisové hvězdy se pohybuje kolem 177,5 milionu korun. Většinu nemovitostí podle zápisů získala ještě před sňatkem. Zásadní otázkou nyní zůstává, zda pár v předmanželské smlouvě pamatoval na majetkové vypořádání pro případ rozvodu a nakolik data v katastru odpovídají realitě. Celou spletitou situaci tak bude muset důkladně rozklíčovat soud.