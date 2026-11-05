Rozchod Svitolinové a Monfilse: Nečekané vyznání Azarenkové
Tenisový svět zůstal v šoku z ohlášeného konce manželství Eliny Svitolinové (32) a Gaëla Monfilse (40). Pětiletý vztah se rozpadl jako domeček z karet. Zničenému Francouzi však nyní vyslala velmi osobní vzkaz Viktoria Azarenková (37).
Radikální tečku za vztahem oznámila ukrajinská tenistka Svitolinová svému manželovi chladně po telefonu. „Když se Monfils zprávu dozvěděl, byla to pro něj těžká rána. Tenis, který často prožíval jako sladké bláznovství, najednou ztratil jakýkoli význam. Už nebyl ve stavu, kdy by mohl hrát. Odtud pramenilo i ono náhlé rozhodnutí nechat se 5. října vyškrtnout z antidopingových seznamů. Je to krok, ze kterého není návratu a který vlastně přesně odpovídá povaze člověka, jenž stresové situace zvládá jen stěží, nebo vůbec,“ popsal francouzský reportér Franck Ramella rázný konec tenisové kariéry pověstného showmana.
Běloruska Azarenková se ze záře reflektorů na kurtech stáhla v tichosti sama. V srpnu se fanouškům ozvala pouze s příspěvkem, ve kterém velebila čas vyhrazený sama pro sebe. O tenisu nepadla ani zmínka. Naposledy se ukázala na US Open a konec kariéry dodnes oficiálně neoznámila. Přesto jí neunikl krach manželství jejího dlouholetého kamaráda Monfilse. A právě jemu nyní věnovala nečekaně dlouhý a emotivní vzkaz.
„Gaëli, měla jsem to štěstí, že tě znám od svých čtrnácti let. Způsob, jakým naše přátelství začalo, mě stále rozesmívá. Pamatuji si tě v jídelně ve Wimbledonu před juniorským finále, jak trénuješ své vítězné taneční kreace. Asi hodinu a půl. Před všemi,“ zavzpomínala s úsměvem na zrod jejich vztahu.
„Byla jsem fanouškem tvého tenisu, tvé vášně, kreativity a schopnosti přimět lidi zamilovat si tuto hru. Víc než cokoli jiného jsem ale vždy byla fanouškem tebe jako člověka. Máš totiž skutečně jedno z největších a nejlaskavějších srdcí, jaké jsem kdy poznala. Máš v sobě krásnou schopnost zamilovat se do života. Do lidí, do nápadů, do jakéhokoliv nového dobrodružství, které upoutá tvou pozornost. Viděla jsem Gaëla tenistu, Gaëla dýdžeje, Gaëla kouzelníka a bůhví kolik dalších verzí Gaëla,“ vyznala se Azarenková.
Přidala i společný zážitek, který v ní dodnes vyvolává ty nejsilnější emoce. „Před lety, když jsem žila v Los Angeles, jsi mě přijel navštívit. Šli jsme na veřejný tenisový kurt jen tak blbnout, hrát hloupé hry a bavit se. V jednu chvíli jsi mě varoval, ať jsem opatrná, že to vzadu klouže. Já jsem sebevědomě odpověděla, že tak daleko vzadu nehraju. Samozřejmě jsem asi o dvě minuty později uklouzla a spadla. Umírali jsme smíchy. Na kurtu vedle nás trénoval sám starší pán s nahrávacím strojem. Očividně se mu náš malý cirkus nelíbil a začal na nás křičet, že jsme hluční. Byli jsme zmatení a trochu otrávení. Nikoho jsme úmyslně neobtěžovali, jen jsme se bavili. A pak jsi udělal něco, na co nikdy nezapomenu. Místo aby ses s ním hádal nebo se bránil, šel jsi k němu a zeptal se, jestli je v pořádku. Nabídl jsi mu pomoc se sbíráním míčků. A pak sis s ním začal pinkat. Jen tak. Během několika minut se tenhle muž, který na nás byl tak naštvaný, usmíval, smál a dobře se bavil,“ popsala dojemný moment.
„Tenisovému světu bude chybět jeden z největších bavičů, jaké kdy tento sport viděl. Mně osobně bude jistě chybět pohled na to, jak na kurtu čaruješ. Co mě ale dělá šťastnou, je vědomí, že naše přátelství tvou kariérou nekončí. Prostě jen pokračuje v jiné kapitole. A protože tě znám, jsem si jistá, že brzy objevíme dalších patnáct verzí Gaëla,“ podpořila ho Běloruska.
„Jsem na tebe tak pyšná, příteli. Nejen kvůli neuvěřitelné kariéře, kterou sis vybudoval, ale i kvůli tomu, jakým člověkem jsi navzdory tomu všemu zůstal. Jako hráč, otec i přítel. Svět tě tak moc miluje, Gaëli. A já taky. Gratuluji k mimořádné kariéře. Nikdo není jako ty. A nikdy nebude,“ dodala na závěr s emotikonem srdce. Je za tímto dlouhým vzkazem snad něco víc?