Manželka trenéra Růžičky Marie rozprodává poklady: Tohle schovávala dceři
Finanční krize? Stěhování Marie a Vladimíra Růžičkových ze svého vysněného baráčku do centra Chomutova nabírá na otáčkách. Je totiž nutné prodat i rodinné poklady.
Seznam věcí k prodeji se neustále rozrůstá. Marie Růžičková přiznala stěhování z rodinného domku do menšího bytu, což znamená jediné. Spousta věcí musí jít zkrátka pryč. Těžké loučení tak padlo i na osobní rodinné klenoty. „Koukejte, co jsem našla. Schovávala jsem je pro dceru, ale jelikož bude mít tak 180 cm, tak jí nebudou,“ predikuje Marie budoucí výšku devítileté dcery Lejly. Své sledující následně překvapila fotografiemi vlastních svatebních šatů, které nyní nabízí k prodeji.
„Tehdá jsem měla 55 kg a měřím 160 cm. Stály mě 35 000, a jelikož už je nikdy nepoužiju... Pošlu je asi do světa,“ zní lákavá nabídka pro jakoukoliv budoucí nevěstu. Je dost možné, že právě tento konkrétní kousek stál u zrodu dosud nezlomného manželství Růžičkových. Tak kdo sáhne po této záruce věčného svazku?