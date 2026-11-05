Lékař popsal, co vedlo ke smrti útočníka De Miguela (†30): Rozhodla tragická milisekunda!
Fundovaný sportovní lékař Julio Ferreyra v mrazivém rozhovoru pro stanici Cadena 3 popsal, co s největší pravděpodobností vedlo ke skonu útočníka Tenerife Jesúse de Miguela (†30), jehož kolenem trefi l gólman Jesús Owono (25) z FC Andorra.
Ze slov odborníka pramení, jakou smůlu nebohý útočník měl. Kloub agresivního gólmana se mu podle všeho zabořil přímo do hrudníku v nejhorší možný okamžik, čímž nastala tzv. commotio cordis.
„K úderu dochází ve chvíli, kdy se srdce depolarizuje, ve fázi relaxace před novým stahem. V jediné milisekundě, kterou tento vzestup trvá, přijde rána. Člověk musí mít obrovskou smůlu,“ vysvětlil expert.
Tragická neobratnost
Brankář kolenem nejdůležitější sval v těle forvarda za dohledu partnerky Maríi a roční dcerky Carly na tribuně doslova zkratoval. Srdce upadlo do komorové fibrilace. V ten moment je pacient závislý na bleskové pomoci.
„Při okamžité resuscitaci v první minutě je šance na přežití kolem devadesáti procent. Po pěti minutách padá na polovinu a po osmi minutách už zbývá sotva deset až třicet procent,“ dodal doktor. Tento stav prý způsobuje pět až šest procent veškerých úmrtí u sportovců. „Rozhodně nešlo o úmysl protihráče zabít, fotbal je kontaktní sport a šlo spíše o tragickou neobratnost,“ uzavřel lékař.
Co je commotio cordis
Životu nebezpečný stav, při němž dojde k náhlé poruše srdečního rytmu v důsledku tupého, nepronikajícího úderu do hrudníku v oblasti srdce.