Nový basketbalový Project B jako liga pro 44 vyvolených: Češky hrají i spoluvlastní
Ženský basketbal vyhlíží novinku. V lednu odstartuje nová soutěž Project B, která po vzoru tenisové tour funguje jako exkluzivní světová série. Místo celoročního trénování v jedné hale budou hráčky objíždět metropole a bojovat o tituly na turnajích.
V projektu lítají obrovské peníze a zvučná jména. Jedním z hlavních investorů je tenisový král Novak Djokovič (39). Do ligy naskočily i další legendy – tenistka Sloane Stephens nebo ikony NFL jako Steve Young. Největší pecka ale čeká samotné basketbalistky, kromě klasické mzdy se stanou i spoluvlastnicemi celé organizace!
Za ligou totiž stojí bývalí šéfové firem Skype a Meta, kteří razí heslo: „Skutečné balíky vyděláte, až když vlastníte to, co stavíte.“ Vedení ligy zlanařilo české reprezentační hvězdy Veroniku Voráčkovou (27) a Elišku Joklovou (25). Dostaly se mezi 44 vyvolených hráček z 18 zemí světa, které se na čtyřech hlavních turnajích roku 2027 rozdělí do čtyř týmů.
„Líbí se mi, že se zde propojí hráčky z různých zemí a prostředí. A láká mě i to spoluvlastnění,“ těší se Voráčková. O finálních soupiskách po 11 hráčkách rozhodne draft pod taktovkou kapitánek přímo v Soulu, kde se v lednu hvězdy Projectu B poprvé sejdou. Přenosy pak budou volně dostupné na YouTube.
Turnaj i v Praze?!
Dvě Češky do projektu zlanařila bývalá čtyřnásobná all-star WNBA Alana Beardová (44). V Project B působí jako šéfka operací a Blesku prozradila nejen to, proč si Joklovou a Voráčkovou vybrala.
Do vybrané společnosti 44 hráček jste vybraly i dvě Češky, proč?
„Kdykoliv jsem za svou kariéru hrála proti Češkám, tak jsem s nimi snad vždycky prohrála! (smích) Ale vážně – obě nás dlouhodobě fascinovaly svou hrou a neuvěřitelnou energií. Mají zkušenosti z těžkých zápasů v Evropě i reprezentaci a zapadají do moderního, rychlého basketbalu, který chceme v Project B předvádět. V dalších letech mají šanci i jiné Češky.“
Když už máte v lize české zastoupení, dočká se Praha někdy v budoucnu přímo turnajové zastávky?
„Česko má úžasné basketbalové publikum i skvělé zázemí a my budeme ligu postupně rozšiřovat. Praha je na seznamu evropských měst, která do budoucna zvažujeme.“
Součástí projektu je i přelomový finanční model. Jak to u vás přesně funguje s platy a akciemi pro hráčky?
„Nejlíp to vysvětlím příkladem. Hodnota týmů ve WNBA v posledních letech vyletěla raketově nahoru, ale hráčky z toho nárůstu hodnoty ligy víceméně nic nemají. U nás dostanou kromě špičkové mzdy i přímý podíl na kapitálu a značce, kterou pomáhají budovat. Zkrátka když bude Project B růst, budou bohatnout taky.“