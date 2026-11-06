Tenisový skandál Turnaje mistryň: Unikla nevybíravá slova soupeřky Noskové
Při Turnaji mistryň v Indian Wells pořádně houstne atmosféra. Američanka Jessica Pegulaová, která je jednou ze soupeřek Lindy Noskové, si na tréninku neuhlídala zapnutý ruchový mikrofon a její pikantní rozhovor s trenérem unikl v přímém přenosu rovnou k fanouškům. Hlavním terčem byla devatenáctiletá Ruska Mirra Andrejevová a její koučka Conchita Martínezová.
Pegulaovou vytočilo chování mladší kolegyně během společného setu. Ačkoliv Andrejevová jasně vedla 4:0, neustále si stěžovala a působila, jako by zrovna prohrávala. „Jak si asi myslíš, že se cítím já? Já jsem ta, co to kazí,“ ulevila si Pegulaová. „Myslím, že je to milá holka, jen se chová jako primadona. Potřebovala by trochu srazit hřebínek,“ dodala.
Kritiku od ní schytala i tenisová legenda Martínezová, která si podle Američanky nedokáže sjednat respekt a své svěřenkyni zbytečně ustupuje. „Chová se k ní tak strašně. Conchita ke mně byla vždycky moc milá, ale tak trochu jsem k ní ztratila respekt. Měla by se jí prostě postavit,“ nebrala si servítky Pegulaová. „Vedeš 4:0, tak už sakra drž hubu!“ zahlásila Jessica, jak by podle ní měla trenérka reagovat.
I přes drsná slova ale Pegulová vyzdvihla nesporné kvality mladé Rusky. Fyzicky jí dala dvanáct bodů z deseti, ocenila její pohyb i předvídavost. Neodpustila si ovšem rýpnutí do její mentality. Kdyby prý měla Andrejevová v hlavě to co Coco Gauffová, byla by o úroveň výš.
Vedení WTA se nyní snaží žehlit průšvih a inkriminovaná videa z tréninků urychleně maže. Tým ruské tenistky zatím zarytě mlčí, zatímco fanoušci na sítích spekulují o tom, zda Andrejevová z tréninku nakonec uraženě neodešla. Jedno je ale jisté. Pokud na sebe obě hráčky v turnaji narazí, čeká diváky velmi třaskavý duel.