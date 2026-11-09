Maminka hokejového boha Jágra, paní Anna, slaví 80: Přání Šlégra, Nedvěda i expartnerek syna!

Dubové jubileum! Zřejmě nejslavnější maminka v Česku, Anna Jágrová, oslavila 80. narozeniny. Blesk byl u toho a popřáli jí také ti, kteří se od téhle láskyplné ženy nechávali po boku Jaromíra Jágra (54) hýčkat.
- Nebýt pracovité dámy, které Jarda jako by z oka vypadl, těžko by se z talentované »šedesát osmičky« stala taková sportovní legenda. „Když Jaromír odešel do Pittsburghu, byl tam sám a všimli jsme si, že zhubnul, protože najednou neměl stravu, na kterou byl z domova zvyklý. Navíc na něm bylo vidět, že je docela smutný,“ popisuje v knize JÁ68 paní Anna, proč se na začátku 90. let sebrala a vydala se za synem do USA. Nestarala se tam ovšem jen o něj. Jakousi náhradní maminkou se stala i pro Jágrovy partnerky a také pro jeho parťáky a trenéry z týmu Tučňáků.
„Máma navařila, co se do Ameriky vešlo. Trottier miloval svíčkovou, Coffey si zamiloval rajskou!“ chechtal se Jaromír. Vše odnášela „V baráku bylo pořád plno. Chodili tam nejenom naši kluci Straka, Šlégr, Lang, ale i Američani a Kanaďani. Ti jí říkali Mama Jagr!“ vysvětluje Jardův někdejší manažer a důvěrník Lubomír »Čužák« Rys, kde se vzala slavná přezdívka, která se paní Anny drží dodnes.
„Anička se tam o všechny starala. A také to všechno odnášela, když se jí tam třeba nahrnulo osm českých hokejistů... To si ani neumíte představit. A do toho Jardovy holky. Ale i když se povídalo, že mu vztahy ničí, byl to nesmysl! Vycházela s nimi dobře,“ říká »Čužák« a potvrzují to i vzkazy, které »bejvalky« prostřednictvím Blesku paní Anně k životnímu jubileu zaslaly. Tak ještě jednou všechno nejlepší, »Mama Jagr«! Jaromír Jágr s tatínkem a maminkou v diskusi na letišti • Pavel Mazáč (Sport)
- Vilu s Jágrovými v polovině 90. let po přestupu k Tučňákům nějakou dobu okupoval i vždy usměvavý útočník. „Přiletěl jsem do kempu, ubytoval se na hotelu a Džegr říká: Hele, jestli chceš, tak můžeš klidně bydlet u nás. A to bylo od něj a samozřejmě i jeho maminky extrémně velkorysé,“ děkuje Petr, který si přítomnost »Mama Jagr« nemohl vynachválit.
Petr Nedvěd (54): Starala se jako o vlastního!
„Starala se o mě jak o vlastního, měli jsme se tam jako v bavlnce. A to prostě není úplně standardní,“ poznamenává »Méďa«, jenž s paní Annou seznámil i svou mamku. „Chodily spolu na hokeje, na kafíčko. Bylo to strašně příjemné!“
„Samozřejmě bych chtěl tímhle způsobem paní Jágrové popřát všechno nejlepší – v jejím věku, což do té kategorie už spadám i já, hlavně hodně zdraví. A znovu jí chci poděkovat, jak moc mi pomohla a starala se o mě.“
Petr Nedvěd. • Pavel Mazáč (Sport)
- Říká o sobě, že obsluhoval hokejového krále. I věčný šprýmař »Čužák« ovšem uznává, že hlavní »zátěž« bez přestání nesla právě Jaromírova maminka. „Byla takový stěžeň, držák. Vždycky připravená! Když se třeba Jarda v noci probral, tak byl celý barák vzhůru a ona se starala,“ popisuje Rys, jenž u Jágra bydlel jak v Pittsburghu, tak i poté ve Washingtonu. Angličtinu zrovna neovládal, přesto tam pro Jardu všechno zařídil.
Lubomír »Čužák« Rys (82): Vždy připravena!
„Anička mi vždycky říkala: Čužáku, to není možné, ty umíš třicet slov, ale domluvíš se všude!“ řehtá se bývalý hokejista, který se s paní Annou přátelí dodnes. „Rozumíme si, je moc hodná. A skvělá kuchařka!“
„Aničce musím popřát to nejlepší, co je ve mně. Přeju jí zdraví, ještě dlouhý život, aby to všechno vydržela, protože vedle takového borce být maminkou, to není jednoduché. A ať jí vydrží to veselí, které tam přinesu!“
Iva Kubelková (49): Příklad všech maminek
První Jardův vážný vztah byl zkouškou i pro »Mama Jagr«. „Iva měla trochu potíže vyrovnat se s tím, že máma byla v Pittsburghu se mnou. Nedokázala si zvyknout na její přítomnost. Ale zvěsti o tom, že se s mámou nesnášely, jsou nesmyslné,“ napsal Jaromír v jedné ze svých knih.
Časem se obě dámy skamarádily a pak spolu prý chodily i nakupovat. I proto teď modelka Blesku prozradila, že má na paní Jágrovou jen hezké vzpomínky. „Je to milující maminka, která byla vždycky velmi obětavá a byla schopná a ochotná pro svého syna obětovat cokoliv. V tom určitě vždycky byla příkladem všech maminek.“
„Popřála bych jí samozřejmě hlavně hodně zdraví a hodně spokojenosti.“
- Jaromírův románek s moderátorkou Novy trval v létě 2004 sice jen dva měsíce, přesto se Borhyhové paní Jágrová navždy zapsala do paměti. „Každý by si přál mít takovou maminku, jakou má Jarda. Maminku, která je vždycky nablízku, kdykoliv ochotně pomůže a pro své blízké udělá první poslední. Přesně takovou si ji pamatuji. Jako člověka s velkým srdcem, který tu pro své blízké vždycky je,“ říká Lucie. „Mít vedle sebe takovou maminku je opravdu velké štěstí!“
Lucie Borhyová (48): Udělá první poslední
„Osmdesát let, to je nádherný věk. Možná to zní jako klišé, ale přeji jí to nejdůležitější v životě, co máme, a to je samozřejmě zdraví. Takže hlavně pevné zdraví, protože to je základ všeho. Pochopitelně také, aby byla obklopená lidmi, které miluje a kteří milují ji, aby byla spokojená, šťastná a užívala si života naplno.“
- Plotna je její revír. Když k ní proto lezl kuchtík v zácviku Šlégr, paní Jágrová na něj pokaždé s úsměvem vrčela. „Já mám vaření jako hobby. Ne že bych jí úplně koukal pod ruce, ale chtěl jsem spíš pomáhat. Vždyť ona se o nás vždycky krásně postarala, pořád byl plný stůl jídla,“ vrací se statný obránce o třicet let zpátky.
Jiří Šlégr (55): Hnala mě z kuchyně
„Takže pak říkala, že tam spolu válčíme – ale v dobrém – a vyháněla mě, ať jí hlavně nepomáhám. Přitom mě to tak bavilo!“ culí se »Guma«, jenž se ovšem nenechal odradit. Existuje proto fotografie, na níž kuchyni pittsburského domu vládne právě on... „Moc rád na tu dobu vzpomínám a vždycky, když jedu na Kladno, tak se s paní Jágrovou rád potkám,“ dodává Šlégr.
„Osmdesát let je moc krásný, požehnaný věk. Paní Jágrové přeju, ať si užívá každý den, a hlavně hodně zdraví – to je v tomhle věku to vůbec nejdůležitější!“
Jiří Šlégr. • Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria
- Také slovenská miss bydlela v Pittsburghu jak s hokejovým bohem, tak i s jeho maminkou. A po čtyřletém vztahu na přelomu tisíciletí Andrea přiznala, že to doma trošku skřípalo. „Vždycky se o něj starala máma. Rodiče na něj mají vliv možná větší, než je pro třicetiletého muže zdravé. Je proto logické, že když do vztahu dvou lidí stále zasahuje někdo třetí, vyvstanou dříve nebo později problémy,“ líčila Verešová pro idnes.cz v roce 2003.
Andrea Verešová (46): Milovaný člověk
Zpětně ale paní Annu vnímá pozitivně. „Na paní Jágrovou vzpomínám v dobrém. Měly jsme spolu hezký vztah,“ řekla Blesku a v přání k osmdesátinám ocenila hlavně její láskyplnost. „Věřím, že nejhezčím dárkem k takovému jubileu je čas strávený s rodinou, přáteli a pocit, že je člověk milovaný. A právě to jí moc přeji!“
„Paní Jágrové bych k jejím krásným 80. narozeninám ze srdce popřála především pevné zdraví, hodně radosti a mnoho hezkých chvil s jejími nejbližšími. Ať má stále dostatek sil, elánu a důvodů k úsměvu a cítí kolem sebe lásku a pozornost těch, které má ráda.“
Maminka hokejového boha Jágra, paní Anna, slaví 80: Přání Šlégra, Nedvěda i expartnerek syna!
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