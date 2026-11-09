Jubilantku Jágrovou dojalo osmdesát růží od Blesku: Pláču teď často
Dlouhověkost mají v rodině! Blesk paní Jágrovou o víkendu zastihl, když se zrovna s dcerou Jitkou vracely z návštěvy od švagrové. Ta slavila rovnou let devadesát!
„Určitou dobu jsme u ní bydleli. Tak jsem to taky obrečela,“ přiznala »Mama Jagr« s tím, že poslední dobou dostává její slzný kanálek zabrat. „Ano, pláču teď často. Ne bolestí, ale dojetím. Všechno se mě dotýká,“ zakývala. A když jí redaktor předal pugét osmdesáti růží a za fanoušky i čtenáře popřál všechno nejlepší včetně pevného zdraví, opět zjihla. „To jste mi udělali radost. A velkou! Moc děkuju,“ rozzářila se a zakoukala se do gratulací od starých známých, které jí Blesk nechal vytisknout.
Při minulých kulatinách u téhle narozeninové seance asistovala ještě fenka bílého ovčáka Stella, ta už však štěká v nebíčku. Změnilo se toho ale mnohem víc. Slavný synek Jarda před 10 lety ještě válel v NHL, teď už vážně koketuje s důchodem a nedávno se vydal na měsíční dovolenou zpátky do Ameriky. Po smrti manžela tak nyní paní Jágrovou opatruje hlavně její dcera Jitka.
„Ona je moje štěstí!“ zamrkala a ukázala ještě na kocoura, který v teploučku hlídkoval za oknem. „Přes den ho vypustím, ale večer mě vždycky přijde zkontrolovat, jestli už spím. Je strašně hodný, tak jsem mu udělala ve dle sebe i pelíšek. To víte, jsem sama, tak mám aspoň společnost,“ usmála se.