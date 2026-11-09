Napětí na tenisovém Turnaji mistryň: Bojkot kvůli sexy Aryně
Společné foto tenistek před Turnajem mistryň? Tahle dlouholetá tradice teď kvůli Putinově válce skončila! Ukrajinka Svitolinová se totiž odmítla zvěčnit po boku Rusky Andrejevové a Bělorusky Sabalenkové.
Vrchol sezony WTA v Kalifornii je kvůli tomu dost vyhrocený. A Sabalenková ještě přilila olej do ohně! Na sociální sítě totiž nahrála video, kde se jí dvě další hráčky okázale ptají, jestli se vyfotí aspoň s nimi. „Nemáme čas na blbé otázky!“ odpoví jim v narážce na Svitolinovou šklebící se Aryna...
Běloruska se ve slunném Indian Wells prostě baví. Chlubí se sexy fotkami a řehtá se na nich i po boku Češek Muchové s Noskovou. Ta do turnaje vstoupila v neděli proti Ukrajince Kosťukové, jež nahradila nemocnou světovou jedničku Rybakinovou (zápas pro Češku skončil 2:0).