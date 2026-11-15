Tvrdá finanční rána pro Vlhovou: Z odměny uvidí jen pár drobných!
Největší radost jí bezpochyby dělá to, že po vleklé pauze může opět stát na lyžích a závodit. Jenže z pouhé radosti Petra Vlhová (31) účty nezaplatí. A jak se ukázalo po úvodním Světovém poháru v rakouském Söldenu, ze své vyjeté odměny toho tentokrát také příliš nepokryje...
Mezi závodnice se na ledovci Rettenbach rozdělovalo celkem 168 tisíc eur (v přepočtu přes 4 miliony korun). Slovenská hvězda po zhoršených podmínkách na trati obsadila až 23. místo, čemuž odpovídalo i finanční ohodnocení. Náleželo jí pouhých 1 200 eur (zhruba 29 tisíc korun).
Ani tahle částka jí navíc celá nezůstala v kapse. Po zdanění jí na účtu přistálo přibližně 22 tisíc korun. Pro elitní lyžařku jde o naprosto zanedbatelné kapesné, i když mohlo být ještě hůř. Pokud by ve finálovém kole vypadla z elitní třicítky, odjela by podle pravidel FIS zcela s prázdnou.
Výkonem v Söldenu sice Vlhová díru do světa neudělala a bankovní konto nenafoukla, po téměř dvouleté pauze zaviněné vážným zraněním a dvěma operacemi kolene je však pro olympijskou šampionku nejdůležitější samotný fakt, že tělo drží a je zpátky v kolotoči Světového poháru.