Smutek ve světě koní po tragické nehodě: Krásná žokejka Nealeová (†22) zemřela
Nedělní dostihy v australském městě Warren přinesly obrovskou tragédii. Teprve dvaadvacetiletá jezdecká naděje Izzy Nealeová nepřežila hrůzostrašný pád z koně.
Mladá žokejka byla vymrštěna ze sedla koně Marnoo poté, co zvíře 400 metrů před cílem v dostihu Warren Shire Cotton Cup utrpělo fatální zlomeninu přední nohy. Izzy po tvrdém dopadu okamžitě ztratila vědomí. Záchranáři ji v kritickém stavu transportovali do nemocnice, kde byla napojena na přístroje. Lékaři se sice snažili udělat maximum, ale talentovanou dívku se jim zachránit nepodařilo a v úterý večer vydechla naposledy. Zdrcená rodina vzápětí učinila dojemné a těžké rozhodnutí...
„S hlubokým zármutkem a zlomenými srdci oznamujeme odchod naší milované Izzy, která byla do poslední chvíle obklopena rodinou a nejbližšími přáteli,“ napsali pozůstalí v oficiálním prohlášení.
„Izzy jezdila na koních dřív, než se naučila chodit. Byla to její celoživotní vášeň, z níž se postupem času zrodila velká láska k dostihům. Díky darování orgánů teď Izzy dá šanci na život dalším lidem, což naší rodině přináší alespoň malou útěchu uprostřed tak devastující ztráty,“ pokračovala rodina.
„Z celého srdce děkujeme za veškerou lásku, laskavost a podporu přátelům, dostihové komunitě i všem, kteří v těchto srdceryvných dnech stáli při nás. Děkujeme také organizaci Racing NSW a Asociaci žokejů za soucit a pomoc v neuvěřitelně těžké chvíli, stejně jako lékařům a sestřičkám za jejich péči. V době, kdy se vyrovnáváme s nepředstavitelnou bolestí, žádáme o respektování soukromí. Izzy byla bezmezně milována a navždy zůstane v našich srdcích,“ uzavřeli nejbližší.
Do nebe odešel společně s mladou jezdkyní i její kůň, kterého museli veterináři kvůli devastujícímu zranění uspat.