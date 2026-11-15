Šok ve Francii: Talentovaný fotbalista (†22) zemřel během tréninku
Francie se vzpamatovává z obrovského šoku. Během tréninku fotbalového klubu Saint-Denis FC zkolaboval jeden z hráčů. Jak se ukázalo, mladý obránce Wanis Honsor (†22) utrpěl náhlou zástavu srdce. Tragédie je o to bolestnější, že teprve nedávno podnikl velký životní krok...
Před krátkým časem se oženil, teď ale jeho novomanželce zbyly jen vzpomínky a nekonečný žal. Honsor se během středešního tréninku skácel k zemi a na místo okamžitě vyrazili záchranáři. Lékaři se mladíka pokoušeli resuscitovat dlouhých 45 minut, jejich boj o hráčův život však bohužel skončil neúspěchem.
„S nesmírným zármutkem a hlubokým smutkem oznamuje klub Saint-Denis FC tragické úmrtí svého hráče Wanise Honsora, k němuž došlo dnes ráno během tréninku,“ napsalo vedení celku ve středu na sociálních sítích.
„Prezident Jonathan Alpou, členové výkonného výboru, trenérský štáb i všichni hráči seniorského týmu a výběru do 20 let jsou touto strašnou ztrátou hluboce šokováni a zdrceni. V těchto bolestných chvílích směřují naše myšlenky zejména k jeho rodině, blízkým a přátelům,“ stojí v oficiálním prohlášení, na jehož konci poslal klub mladému hráči vzkaz do nebe: „Odpočívej v pokoji, Wanisi. Navždy zůstaneš v našich myšlenkách a srdcích.“
Honsor se narodil v Normandii, v poslední době ale působil na francouzském zámořském ostrově Réunion. Zdrcená rodina se rozhodla pochovat ho doma na pevnině a vedení ostrovní ligy už potvrdilo, že poskytne veškerou nezbytnou podporu k převozu těla. Zároveň zřídí psychologickou pomoc pro všechny, kteří byli přímo u tragédie, i pro ty, jichž se událost hluboce dotkla.