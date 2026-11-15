Růžičková kroutí hlavou při prodeji svatebních šatů: Bizarní návrhy mužů!
Prodávání věcí přes internet dnes není žádná velká věda. Nabídnout, udat, poslat. Podobně si to malovala i manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky, když na síť vystavila své nákladné svatební šaty za zlomek původní ceny. Z reality ale šla Marii Růžičkové hlava kolem...
„Mě by v životě nenapadlo, že když dám inzerát, kde jsou nafocené svatební šaty, že mi budou psát frajeři. To je extrém,“ zaskočilo manželku »zlatého hocha z Nagana«.
„Mně se na svatební šaty ozvalo už asi 15 frajerů. Z toho deset bylo takových těch: »Já ty šaty koupím, když vás v nich uvidím nebo se mi v nich ukážete.« Byli tam dva, kteří si je přede mnou chtěli zkusit, a zbytek to zkoušel přes to, že by si se mnou mohli psát,“ vylíčila bizarní návrhy Marie.
„Já teda nevím, ale mně přijde, že chlapi dnes nemají reálně koule na to napsat, když by se chtěli ženské ozvat nebo ji oslovit. Ale zkoušet to přes svatební šaty?“ nechápala.
Róba, ve které prožila svůj velký den a kterou se nyní snaží prodat za osm tisíc korun místo původních pětatřiceti tisíc, ovšem není to jediné, čeho se Marie zbavuje. Přednedávnem začala inzerovat také nábytek ze spořického domečku, který Růžičkovi brzy opustí. Po prodeji nemovitosti, kterou udali pod cenou za šest milionů korun (a z níž jim po doplacení hypotéky a úvěru zbude pouhý milion), se totiž chystají přestěhovat do bytu.