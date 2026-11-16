Kam povedou další kroky vyhnance z Edenu Tomáše Chorého? Buduje panství

Autor: mib
Tak kde zakotví Tomáš Chorý? Možností má spoustu.

Všeobecně se ví, že Tomáš Chorý (31) sbírá červené karty jako filatelista známky. Ale Blesk teď zapátral po dosud neznámé kolekci nemovitostí fotbalisty Slavie a účastníka mistrovství světa. Že by nápověda k dalšímu Chorého angažmá?

Fotbalový recidivista Chorý byl 17. října v ligovém utkání s Hradcem (0:0) vyloučen za vztyčený prostředníček směrem k sudímu. Tak a dost! Slávistickému vedení s útočníkem i přes jeho nezanedbatelný gólový příspěvek ke dvěma titulům došla trpělivost.

Stejně jako po červené kartě v květnovém derby (3:0 kontumačně pro Spartu) ho šéf Tvrdík vyřadil z kádru A-týmu, ale tentokrát nepřišel akcionářský příkaz majitele Tykače k udělení milosti. Následoval šestizápasový flastr od disciplinární komise. A taky vzkaz, že si Chorý »fakáčem« zavřel dveře do nároďáku. Co když jeho dny v Edenu, kde mu v létě 2027 vyprší smlouva, byly opravdu sečteny?!

Romantika za 14 »míčů«

„Tomáš už se domluvil v Plzni, pár dnů zpátky si tam koupil barák,“ brali někteří fanoušci šuškandu za hotovou věc ještě koncem října. Ve skutečnosti si dle veřejných listin pořídil s manželkou Terezou za 2,5 milionu korun stavební parcelu v obci na sever od města – ale už v lednu 2024, kdy ještě kopal v dresu Viktorie!

V létě pak přestoupil za cirka 100 »míčů« do Slavie a v březnu 2025 přikoupil ještě jeden pozemek u Plzně. »Chorasovi« mezitím už baráček vyrostl, takže při případném návratu do Štruncových sadů by měl kde složit hlavu. Ale fotbalistovi s platem přes milion měsíčně už rok říká pane rovněž romantické místo u Setěkovského rybníka za necelých 14 milionů Kč, což je plus minus na půl cesty mezi Prahou a Plzní. Tak kam?!

 

Tomáš Chorý má trvalé bydliště v obci nedaleko rodné Olomouce.

 

Stěhování do teplých krajin?

Když chytne na trávníku rapla, tak vypadá, že neumí do pěti napočítat a že jeho mozek je fakt chorý. Ale Tomáš Chorý se v soukromí zdá být protřelým vyjednavačem a začínajícím realitním magnátem. Slavii navrhl okamžité rozvázání smlouvy.

„Věřím, že budeme schopni najít korektní a důstojné řešení, které bude respektovat zájmy klubu i mé další profesní směřování,“ vzkázal útočník přes agenta Davida Nehodu do Edenu. Ale zadarmo ho zřejmě vršovický oddíl nepustí. Jak to může dopadnout?

1) Zase sešívaný

Chorý by se 4. prosince v Pardubicích mohl teoreticky vrátit na hřiště v sešívaném dresu. Pořád je dle dat 5. nejlepším plejerem v I. lize, ovšem slávisté mu tentokrát těžko odpustí. Když nevyjde přestup, bude od 1. ledna volným hráčem a půl roku si nekopne do meruny.

2) Znovu viktorián

Plzeňský boss Šádek po »Chorasovi« toužil v létě, po dalším průšvihu údajně zájem opadl. Podle jiných hlasů se Viktoria opět ozvala.

3) Opět cizina

Chorý před šesti lety hostoval z Plzně v belgickém Zulte Waregem. A nyní? „Všechno je možné. Řecko, Polsko, Kypr. Nějaké náznaky jsou i ze Saúdské Arábie a Dubaje,“ vypočítával agent. Do teplých krajin Tomáše lákal i exparťák Staněk, gólman saúdskoarabského Al Hazemu: „Měl by klid.“ A doma by vydělával na pronájmu. Nebo by snad zkusil i trh na Blízkém východě?!

Tomáš Chorý se raduje ze vstřeleného gólu
Tomáš Chorý se raduje ze vstřeleného gólu

 

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