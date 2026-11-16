Kam povedou další kroky vyhnance z Edenu Tomáše Chorého? Buduje panství
Všeobecně se ví, že Tomáš Chorý (31) sbírá červené karty jako filatelista známky. Ale Blesk teď zapátral po dosud neznámé kolekci nemovitostí fotbalisty Slavie a účastníka mistrovství světa. Že by nápověda k dalšímu Chorého angažmá?
Fotbalový recidivista Chorý byl 17. října v ligovém utkání s Hradcem (0:0) vyloučen za vztyčený prostředníček směrem k sudímu. Tak a dost! Slávistickému vedení s útočníkem i přes jeho nezanedbatelný gólový příspěvek ke dvěma titulům došla trpělivost.
Stejně jako po červené kartě v květnovém derby (3:0 kontumačně pro Spartu) ho šéf Tvrdík vyřadil z kádru A-týmu, ale tentokrát nepřišel akcionářský příkaz majitele Tykače k udělení milosti. Následoval šestizápasový flastr od disciplinární komise. A taky vzkaz, že si Chorý »fakáčem« zavřel dveře do nároďáku. Co když jeho dny v Edenu, kde mu v létě 2027 vyprší smlouva, byly opravdu sečteny?!
Romantika za 14 »míčů«
„Tomáš už se domluvil v Plzni, pár dnů zpátky si tam koupil barák,“ brali někteří fanoušci šuškandu za hotovou věc ještě koncem října. Ve skutečnosti si dle veřejných listin pořídil s manželkou Terezou za 2,5 milionu korun stavební parcelu v obci na sever od města – ale už v lednu 2024, kdy ještě kopal v dresu Viktorie!
V létě pak přestoupil za cirka 100 »míčů« do Slavie a v březnu 2025 přikoupil ještě jeden pozemek u Plzně. »Chorasovi« mezitím už baráček vyrostl, takže při případném návratu do Štruncových sadů by měl kde složit hlavu. Ale fotbalistovi s platem přes milion měsíčně už rok říká pane rovněž romantické místo u Setěkovského rybníka za necelých 14 milionů Kč, což je plus minus na půl cesty mezi Prahou a Plzní. Tak kam?!
|Tomáš Chorý má trvalé bydliště v obci nedaleko rodné Olomouce.
Stěhování do teplých krajin?
Když chytne na trávníku rapla, tak vypadá, že neumí do pěti napočítat a že jeho mozek je fakt chorý. Ale Tomáš Chorý se v soukromí zdá být protřelým vyjednavačem a začínajícím realitním magnátem. Slavii navrhl okamžité rozvázání smlouvy.
„Věřím, že budeme schopni najít korektní a důstojné řešení, které bude respektovat zájmy klubu i mé další profesní směřování,“ vzkázal útočník přes agenta Davida Nehodu do Edenu. Ale zadarmo ho zřejmě vršovický oddíl nepustí. Jak to může dopadnout?
1) Zase sešívaný
Chorý by se 4. prosince v Pardubicích mohl teoreticky vrátit na hřiště v sešívaném dresu. Pořád je dle dat 5. nejlepším plejerem v I. lize, ovšem slávisté mu tentokrát těžko odpustí. Když nevyjde přestup, bude od 1. ledna volným hráčem a půl roku si nekopne do meruny.
2) Znovu viktorián
Plzeňský boss Šádek po »Chorasovi« toužil v létě, po dalším průšvihu údajně zájem opadl. Podle jiných hlasů se Viktoria opět ozvala.
3) Opět cizina
Chorý před šesti lety hostoval z Plzně v belgickém Zulte Waregem. A nyní? „Všechno je možné. Řecko, Polsko, Kypr. Nějaké náznaky jsou i ze Saúdské Arábie a Dubaje,“ vypočítával agent. Do teplých krajin Tomáše lákal i exparťák Staněk, gólman saúdskoarabského Al Hazemu: „Měl by klid.“ A doma by vydělával na pronájmu. Nebo by snad zkusil i trh na Blízkém východě?!