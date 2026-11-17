Velký krok hvězdy Oktagonu Muradova a jeho manželky: Staví si luxusní hnízdečko!
Zdá se, že ti dva konečně našli pravou lásku. Drsnou vztahovou krizi mají Mach Muradov (36) a jeho Sabina (37) zjevně za sebou a nyní společně přistoupili k dalšímu velkému kroku. Budují si totiž hnízdečko lásky.
„Nevěřim. Zatím jen kus země, ale jednou místo, kterému budeme říkat domov. Jak se staví sen může začít,“ rozplývala se Sabina již před třemi týdny. „Nedávno jsme koupili pozemek,“ pochlubil se sám známý zápasník v nejnovějším videu. Jedním dechem rovnou nadšeně prozradil, jakého luxusního zázemí se mu v novém domově dostane. „Nebude chybět ani fitko a dneska jsme doladili poslední detaily,“ informoval své fanoušky Muradov.
V tu chvíli se mu do řeči vložila jeho partnerka Sabina. „No, já bych si s dovolením převzala slovo, protože jsem také vymyslela pár věcí, které jsem si prosadila,“ neskrývala pýchu na svůj designérský um.
A jak svůj útulný domeček do detailu promysleli? „Třeba okno v kuchyni a otevřený obývák. To je za mě úplná topka,“ prozradila budoucí paní domu své jasné nároky. „Tady je taková ukázka, v jakém stylu se to ponese. Takže jdeme na to, začíná se stavět,“ dodala na závěr při pohledu na finální návrhy. Ve svém vztahu tak udělali další obří krok. Zbývá jen jediná otázka. Kdy přijde na řadu miminko?