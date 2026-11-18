Smutný osud dostihového šampiona So You Are (†5): Skončil v kontejneru
Způsob, jakým se nakládá se zvířecími ostatky, v současnosti budí silné emoce nejen v Česku, ale i ve zbytku světa. Dostihovým prostředím aktuálně otřásají šokující snímky bývalého koňského šampiona. Ten po svém utracení skončil bez sebemenší úcty pohozený přímo mezi odpadky.
Nechutné a nehumánní! Australský dostihový kůň So You Are (†5) byl včera s těžkou kolikou převezen do nemocnice na předměstí v Sydney a následně usmrcen v narkóze. Jenže pak byl vyhozen jako kus smetí do kontejneru!
„Měli jsme přesně vědět, jak se s koňmi zachází po opuštění naší nemocnice,“ kál se šéf kliniky doktor Lumsden, když viděl děsivé záběry mrtvého závodního plnokrevníka ze skládky v kontejneru. Přitom So You Are, který letos na jaře triumfoval hned čtyřikrát, běžel před dvěma týdny Melbourne Cup.