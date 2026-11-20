Chorvatsko je smrtí Periše (†32) ochromeno: Osm minut ticha. Léčebna má na svědomí více lidí?
Šokující smrt bývalého atletického reprezentanta Kristiana Periše (†32) na několik minut ochromila celé Chorvatsko. Lidé napříč zemí drželi osm minut ticha. Přesně tak dlouho totiž trvalo dušení sportovce v léčebně, kam si původně přišel pro pomoc s psychickými problémy. Na povrch ale nyní vyplouvají ještě mnohem děsivější informace.
Sobotní poledne patřilo v zemi u Jadranu vzpomínce. Lidé se po celém Chorvatsku na osm minut zastavili, aby uctili jeho tragický odchod. Zvolený čas byl mrazivě symbolický. Z dostupných videozáznamů z léčebny je zřejmé, že Kristian o svůj život bojoval pod rukama personálu přesně takto dlouho.
Mezi shromážděnými davy se ozývaly zoufalé vzlyky. Chorvatská společnost nechápe, jak mohlo k takovému incidentu vůbec dojít. Stále častěji také vyvstávají otázky ohledně zacházení s pacienty, kteří se rozhodnou vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Kristian měl potíže již dříve a obrátil se na psychiatrickou nemocnici Svatý Ivan. Když tam ale nastupoval podruhé, neskrýval obrovský strach. „Nechci dovnitř, minule jste mě dusili a přivázali k posteli. Nechci, aby se mě lékaři dotýkali, chci mluvit jen s policií,“ bránil se vstupu na osudný pokoj 11A.
V diskuzích pod články se mezitím začínají hromadit hrůzostrašná obvinění. Zmíněná léčebna má mít podle některých komentářů na svědomí mnohem víc podivných úmrtí, a dokonce se otevřeně spekuluje o obchodu s lidskými orgány. Napříč evropským kontinentem se v poslední době neustále apeluje na to, aby lidé s úzkostmi či jinými psychickými poruchami vyhledali odborníky. Perišův případ ale vyvolává jednu zásadní otázku. Co přesně se s člověkem stane, když se k tomuto kroku skutečně odhodlá a svěří se do jejich rukou.