Zradí Infantina, nebo Evropu? Trunda zatím nechce říct, jestli podpoří nového kandidáta na šéfa FIFA
Jsme všichni pro! UEFA vyslala do boje o křeslo šéfa světové kopané se současným mocipánem Giannim Infantinem (56) Francouze Philippa Dialla (63). Jenže jsou pro fakt všichni? I předseda české asociace David Trunda (50), který se za vykuka Infantina stavěl a ještě před měsícem ho na Strahově hostil?
„V souvislosti s vážnými obavami ohledně směřování FIFA vyzvaly národní fotbalové asociace k obnovení jednoty a důvěry uvnitř celosvětové fotbalové komunity. Vyjádřily plnou důvěru ve Philippa Dialla, že dokáže zajistit vedení potřebné k naplnění tohoto cíle,“ uvedla UEFA.
Blesk proto Trundu oslovil s dotazem, zda rovněž podporuje společného kandidáta z Francie. Nebo snad nechce zradit Infantina, s nímž se tak rád fotí?! Ze Strahova přišla šalamounská odpověď: „Předseda FAČR David Trunda byl o kandidatuře pana Dialla informován stejně jako představitelé ostatních evropských asociací. Ti se dohodli, že se k této otázce zatím nebudou vyjadřovat. V rámci prosincového losu kvalifikace by mělo dojít ke společné diskuzi.“ Takhle ale »plná důvěra«, jak o ní mluví UEFA, zrovna nevypadá...
Jen tihle vítali Infantina:
ČESKO, Lotyšsko, Ázerbájdžán.