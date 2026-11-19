Hvězda Oktagonu Muradov s manželkou: Nádherné oznámení
MMA zápasník Makhmud Muradov (36) a jeho krásná manželka Sabina mají pořádný důvod k radosti! Pár nedávno oznámil, že se pustil do stavby společného domu. A teď je jasné, že pokud stavba půjde od ruky, druhý dětský pokojíček v něm moc dlouho prázdný nezůstane...
„Brzy se nám narodí miminko,“ oznámil spokojený pár na sociálních sítích prostřednictvím videa, na kterém mají kšiltovky MÁMA a TÁTA. Sabina pak do objektivu ukázala malé dětské ponožky. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.
„Gratuluji,“ ozvala se v komentářích například influencerka Dominika Myslivcová. „Budu teta!“ radovala se o pár řádků dále atletka Nikola Bendová.
Pro Sabinu půjde o rodičovskou premiéru, obavy ale mít nemusí. Mach už má s rolí tatínka bohaté zkušenosti. V květnu roku 2020 mu tehdejší partnerka, zpěvačka Monika Bagárová porodila dcerku Ruminku, která dostala jméno po své babičce.
Sabina a Mach se před pár dny pochlubili, že se jim povedlo sehnat pozemek pro svůj vysněný dům a začali stavět. „Nebude chybět ani fitko a dneska jsme doladili poslední detaily,“ těšilo před pár dny Muradova, který tou dobou už nepochybně počítal minimálně se dvěma dětskými pokojíčky, aby měli všichni členové rozrůstající se rodinky kam složit hlavu.
Zápasníkova manželka pak nastínila, jaké požadavky s architekty a stavaři probírali. „Třeba okno v kuchyni a otevřený obývák. To je za mě úplná topka,“ prozradila s tím, že stavba domu je v procesu.
„Dům jsme navrhli jako velkorysý bílý kubus, jehož srdcem je obytný prostor otevřený přes dvě podlaží, určený pro společný život rodiny, která je pro oba extrémně důležitá. Vnitřní i venkovní fitness poskytují zázemí pro každodenní trénink a odrážejí význam sportu v životě MMA bojovníka. Jeho přáním byl praktický a funkční domov bez okázalosti, který staví na první místo rodinu, sport a soukromí,“ řekl k projektu architekt Martin Šimek ze studia DBDA.